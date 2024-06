È come Osimhen, ma senza la testa di un bambino | De Laurentiis annuncia il nuovo attaccante: anche lui dalla Francia

Il nuovo attaccante del Napoli proviene dalla Ligue 1, seguirà le orme di Osimhen ma ha la testa a posto, può fare meglio del nigeriano

Uno dei dilemmi del nuovo Napoli di Antonio Conte riguarda la permanenza o meno di Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere da mesi che il bomber nigeriano sarebbe stato il pezzo pregiato da sacrificare per una campagna acquisti di rafforzamento complessivo dell’organico dei partenopei, in cerca di riscatto dopo una stagione deludente conclusa solo con il decimo posto in classifica e l’esclusione dalle coppe europee.

Il patron degli azzurri chiede però la mastodontica cifra di 130 milioni e gli acquirenti al momento latitano. Uno sconto è possibile ma De Laurentiis non vorrebbe scendere a meno di 100, avendo così un importante gruzzoletto da investire.

L’alternativa sta nella cessione di Kvara, sul quale si è fatto avanti il Paris Saint Germain, disposto ad offrire 80 milioni per mettere a disposizione di Luis Enrique il talento georgiano.

Antonio Conte preferirebbe privarsi di Osimhen e ha manifestato di avere una profonda stima nei confronti di Kvara che vorrebbe tanto avere il privilegio di allenare e di rendere il nuovo perno dell’organico.

Dalla Ligue 1 il possibile erede di Osimhen, ha colpi da fuoriclasse

Intanto come nuovo terminale offensivo nelle ultime ore si fa avanti il nome di Desire Doué del Rennes. Confermate le indiscrezioni nonostante la cifra di 30 milioni di euro che chiede il club francese.

Il giocatore piace molto perché giovanissimo, di prospettiva e con la possibilità di creare una plusvalenza, come è successo proprio con Osimhen che fu acquistato da Cristiano Giuntoli dal Lille ed è poi esploso nella sua prima stagione in Italia, coincisa con lo Scudetto.

Lukaku resta il favorito per il post Osimhen, il Chelsea vuole cederlo

In cima alla lista dei desideri di Antonio Conte resta Romelu Lukaku, attualmente impegnato con il Belgio negli Europei, e reduce da una stagione positiva con la maglia della Roma con 21 reti realizzate tra tutte le competizioni.

Il centravanti è tornato al Chelsea dopo la fine del prestito ma non rientra nei piani dei londinesi che vorrebbe cederlo a titolo definitivo per una cifra di 35 milioni. Il Napoli è disposto a spenderli se prima il direttore sportivo Manna riuscirà a cedere Osimhen che rischia di diventare un problema più che una risorsa.