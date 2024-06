Inzaghi lo ‘sedusse’ e poi lo abbandonò | Ora De Rossi ucciderebbe per averlo: altro affare in dirittura

Inzaghi ha deciso di non puntare su di lui mentre la Roma lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi di mercato, Ghisolfi ha la soluzione per chiudere in fretta

Quarta stagione di fila sulla panchina dell’Inter per Simone Inzaghi che si è meritato la riconferma e il rinnovo di contratto dopo aver vinto con merito il primo Scudetto della sua carriera al termine di un’annata che ha visto un percorso netto in Italia e ottime prestazioni anche in campo internazionale, con la pecca dell’uscita ai calci di rigore agli ottavi di finale di Champions League per mano dell’Atletico Madrid.

Una crescita costante quella del tecnico emiliano che ha dimostrato di avere in pugno lo spogliatoio e di riuscire a gestire giocatori di alto livello, dando il giusto spazio anche alle seconde linee che hanno accettato senza lamentele le gerarchie.

I progressi sono notevoli anche sul piano del gioco, con un’Inter che prova ad essere padrona del campo contro qualunque avversario, che sa soffrire in alcuni momenti della partita e che ha un modulo consolidato frutto di alcune scelte coraggiose.

Ad esempio il cambio di ruolo affidato ad Hakan Calhanoglu, approdato ad Appiano Gentile da trequartista e trasformato in play-maker e fulcro della mediana, o la decisione di promuovere come titolari inamovibili Di Marco e Bastoni, perni anche della Nazionale italiana agli Europei.

Bellanova nel mirino della Roma, l’Inter non ha puntato sull’esterno esploso nel Torino

Convocato da Luciano Spalletti anche Raoul Bellanova, reduce da una stagione molto positiva al Torino dove è approdato proprio dall’Inter, che non ha esercitato il diritto di riscatto. Rimpianto per Inzaghi data l’esplosione dell’esterno azzurro, adesso nel mirino della Roma.

Daniele De Rossi lo apprezza molto e Ghisolfi sta provando ad accontentare la richiesta del mister giallorosso. I granata chiedono 25 milioni ma il ds dei capitolini ha un’idea per spendere molto meno.

Zalewski è l’uomo per arrivare a Bellanova, proposto uno scambio con il Torino

Infatti la Roma è intenzionata a proporre come contropartita tecnica Zalewski, reduce da un girone di ritorno sottotono, più un conguaglio economico a favore del Torino.

Cairo sta seriamente valutando questa proposta e la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni, dopo che il Toro ha presentato il nuovo allenatore Paolo Vanoli che prende il posto dell’esonerato Ivan Juric.