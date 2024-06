Ha più gol segnati che incisivi: ecco il nuovo acquisto giallorosso | In Serie A per dominare il campionato

Subito ironia sul nuovo acquisto dei giallorossi, pronto per esordire in Serie A, dimostrare il suo valore e smentire gli scettici della prima ora

Sono tanti i giocatori esotici che hanno giocato in Serie A, autentiche scommesse che sono arrivati con un totale scetticismo in piazze esigenti e sono riusciti a dimostrare sul campo che l’intuizioni dei direttori sportivi che hanno puntato su di loro si sono rivelate azzeccate. Uno dei ds che hanno un certo feeling nel riuscire a scovare talenti in campionati minori di Europa è Pantaleo Corvino che ha fatto grandi cose con la Fiorentina e adesso guida il mercato del Lecce.

I salentini hanno conquistato per la seconda stagione consecutiva la permanenza in A, con l’ottimo rendimento di Luca Gotti che è subentrato nel rush finale a Roberto D’Aversa e ha fatto risalire la china a una compagine che era sprofondata in piena zona retrocessione.

Una rosa con molti volti nuovi, tanti sconosciuti che erano all’esordio in Italia ma che hanno fornito ottime prestazioni al punto da meritarsi la salvezza, avvenuta pure con due turni di anticipo.

La punta di diamante è stata Krstovic, centravanti montenegrino che ha mostrato un grande talento nel crearsi occasioni e nel duettare con i compagni d’attacco ma con ampi margini di miglioramento in fase di finalizzazione.

Un difensore “particolare” quello ingaggiato dal Lecce, Corvino ha piena fiducia in lui

La nuova scommessa di Pantaleo Corvino si chiama Kialonda Gaspar, acquistato per 2 milioni dal CF Estrela, club portoghese. La pagina satirica La ragione di stato lo presenta come “il primo difensore centrale senza incisivi della serie A dall’introduzione della regola dei 3 punti“.

Questa sua peculiarità lo rende simpatico e non è da escludere che molti possano puntare su di lui al Fantacalcio, sperando che possa sorprendere tutti con le sue prestazioni.

Corvino fa doppietta, ingaggiato anche un nuovo portiere, arriva dal campionato austriaco

Gaspar non è l’unico innesto di questo mese di giugno per il Lecce, che ha da poco ufficializzato anche un nuovo portiere, Christian Fruchtl dall’Austria Vienna.

Questo il comunicato del club: «L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Martin Früchtl dall’Austria Vienna. Il portiere tedesco classe 2000 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per i successivi due anni». Attese nelle prossime ore le visite mediche e la firma.