Non ho speso solo perchè non volevo | Lotito, in mano il portafogli: bruciata la concorrenza MISERA di Marotta

Lotito è pronto per investire sulla Lazio che cambierà molti volti con la nuova gestione di Baroni, battuta la concorrenza dell’Inter per il trequartista

La Lazio riparte da Marco Baroni. Il 60enne toscano è stato scelto da Claudio Lotito come nuovo tecnico dei biancocelesti dopo i dissidi che hanno impedito di proseguire con Igor Tudor che paga il pessimo rapporto con alcuni giocatori della rosa e non i risultati ottenuti nei due mesi alla gestione del club nel finale del campionato, concluso con la qualificazione in Europa League e il settimo posto in classifica.

Dopo l’insperata ma meritata salvezza conquistata con l’Hellas Verona, il mister fiorentino ha la grande occasione di dimostrare il suo valore anche alla guida di un top club del nostro campionato, con l’obiettivo di migliorare il rendimento altalenante della passata stagione.

Lazio che cambia volti nella trequarti, con l’addio di Felipe Anderson, di Pedro e di Luis Alberto. Quasi fatta per Tchaouna della Salernitana ma servono altri due giocatori di qualità.

Uno degli obiettivi è Noslin che Baroni ha valorizzato in Veneto nel girone di ritorno e si può chiudere per 15 milioni ma il direttore sportivo Fabiani ha messo nel mirino anche un altro trequartista, a lungo conteso da big di A.

La Lazio su Samardzic, il suo innesto può essere finanziato con una cessione

Questo è Lazar Samardzic che ha concluso il campionato con la maglia dell’Udinese e i friulani adesso aprono alla cessione anche se la richiesta dei Pozzo è di 20 milioni. La Juventus e l’Inter, che avevano cercato il giocatore, si sono defilate e per la Lazio la corsa è più delineata, va solo trovato l’accordo sulle cifre.

Colpo che può essere finanziato con la cessione del portiere greco Mandas che si è messo in mostra nella seconda parte di stagione, tanto che sulle sue tracce si è mosso anche il Manchester City di Pep Guardiola.

A centrocampo vicino Dele-Bashiru, si complica la pista Stengs

La Lazio è vicina a formalizzare il passaggio di Fisayo Dele-Bashiru. Il club capitolino ha trovato l’accordo con l’Hatayspor per il passaggio del centrocampista per 6 milioni di euro, nelle prossime ore potrebbero avvenire la firma e le visite mediche.

Rallenta invece l’operazione con il Feyenoord per Stengs. Le parti hanno ragionato sul possibile scambio con Isaksen, senza trovare l’accordo e adesso Lotito potrebbe virare su altri profili.