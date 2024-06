Hai fatto la tua parte, adesso non servi più | Conte scarica un eroe dello scudetto: il sostituto dall’Olanda

Conte scarica un eroe dello scudetto. Il Napoli pronto a salutare la sua colonna. De Laurentiis va in Olanda a prendere il sostituto.

Messa in archivio ormai da settimane la disastrosa stagione post scudetto, che l’ha visto chiudere in decima posizione con 53 punti, a meno 41 dal primo posto dell’Inter, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis ha iniziato a rimettere insieme i cocci per farsi trovare pronto in vista dell’avvio dell’annata 2024-2025.

Un’annata, questa, che in Serie A scatterà il prossimo 17 agosto, in cui i partenopei saranno chiamati quasi obbligatoriamente a risollevare la china dopo il rendimento fin troppo altalenante fatto registrare fino a poche settimane fa.

L’avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha in tal senso già smosso un po’ le acque dando rinnovato entusiasmo a un ambiente quest’anno costretto a vivere nella tristezza dopo la gioia incommensurabile del terzo scudetto conquistato meritatamente poco più di un anno fa.

Uno scudetto che, sebbene non dichiarato apertamente, da Castel Volturno potrebbe essere messo tranquillamente nella lista degli obiettivi da portare a casa al termine del campionato che scatterà a breve. Il tecnico leccese, dopo tutto, è figura esperta in fatto di vittorie di campionati, pertanto non c’è motivo, almeno per ora, che impedisca ai sostenitori napoletani di aspirare a un nuovo successo dopo quello della stagione 2022-2023.

Napoli, Conte stila la lista degli esuberi: un eroe dello scudetto potrebbe dire addio

Pronto a sedersi ufficialmente sulla panchina del Napoli dal prossimo 1 luglio, Antonio Conte avrebbe cominciato a stilare una lista contenente i nomi di tutti i giocatori azzurri non rientranti nei suoi piani per la prossima stagione.

Una lista, della quale ovviamente si sa ancora poco, nella quale però pare esserci finito un eroe dello scudetto vinto ormai due stagioni fa. Un eroe, rispondente al nome di Mario Rui che, sebbene legato al club di De Laurentiis da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, potrebbe essere sacrificato nell’imminente sessione estiva di calciomercato e sostituito da un nuovo terzino sinistro proveniente dall’Olanda.

Napoli, Mario Rui può partire: al suo posto l’olandese Oosterwolde del Fenerbahce

Nonostante la data di scadenza riportata sul suo contratto sia quella del 30 giugno 2026, Mario Rui, come detto, potrebbe lasciare il Napoli nel corso dell’imminente sessione estiva di calciomercato e cedere il posto a Jayden Oosterwolde del Fenerbahce.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, il club azzurro avrebbe individuato nel terzino sinistro olandese militante in Turchia dal gennaio 2023, il profilo ideale da mettere a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione. Passato già in Italia tra le file del Parma, il classe 2001 è valutato dalla società della capitale turca intorno ai 30 milioni di euro. Cifra considerevole che De Laurentiis parrebbe comunque disposto a spendere per accontentare il suo nuovo allenatore.