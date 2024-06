Con Mourinho fu tanto amore e un po’ di odio | Ora torna da De Rossi: pronto a riprendersi l’amore di Roma

Un clamoroso ritorno all’orizzonte? La notizia sta già facendo impazzire i tifosi e lui non stava aspettando altro

La Roma ha già fatto la sua “mossa di mercato” più importante. Daniele De Rossi ha ufficialmente rinnovato il suo contratto come tecnico della Prima Squadra fino al 2027.

La decisione di prolungare il contratto è stata fortemente voluta dalla proprietà del club, il Friedkin Group, che aveva già espresso il desiderio di continuare la collaborazione con De Rossi in una nota diffusa prima del ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Un’altra ufficialità riguarda anche l’addio del “Gallo” Belotti: l’attaccante lascia i giallorossi per trasferirsi al Como. Arrivato nella capitale nell’estate del 2022, ha disputato 68 partite e segnato 10 gol nella Capitale.

“In bocca al lupo per questa nuova avventura in Serie A, Andrea!”, lo ha salutato così il club in una nota ufficiale.

Voci di mercato

La Roma ha recentemente manifestato interesse per Ismael Koné, centrocampista del Watford attualmente impegnato in Copa América con la nazionale canadese. Oltre al club capitolino però, anche il West Ham e il Marsiglia stanno monitorando la situazione. In particolare, Roberto De Zerbi, neo allenatore dell’OM, è un grande estimatore del giocatore.

L’interesse della Roma è molto forte, come confermano le notizie provenienti da Trigoria. Nella scorsa stagione di Championship, Koné ha collezionato 42 presenze, segnando 4 gol e fornendo 3 assist.

Vuole tornare alla Roma?

Nicolò Zaniolo, dopo la parentesi non felice all’Aston Villa con quaranta presenze e solo tre gol messi a segno,in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha rivelato di voler tornare in Serie A, confidando di aver già informato il suo agente e il Galatasaray delle sue intenzioni.

Zaniolo, che con la Roma ha lasciato un segno importante, non ha nascosto la nostalgia per il calcio italiano. Sebbene il ritorno al Galatasaray rimanga una possibilità aperta, l’ex giallorosso potrebbe essere vicino ad un clamoroso ritorno, magari proprio alla Roma di De Rossi, che potrebbe strapparlo ai turchi per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.