C’è un nuovo caso Vlahovic: Firenze-Torino sola andata | Questa volta i tifosi viola sono contenti da morire

La Fiorentina e la Juventus di nuovo protagonista per un affare che riguarda il mercato, accordo da trovare per l’attaccante, i tifosi viola sono fiduciosi

Nuovo ciclo per la Fiorentina che, dopo tre anni con Vincenzo Italiano e tre finali raggiunte tra Coppa Italia e Conference League, riparte da Raffaele Palladino. Il tecnico guiderà i toscani dopo due ottime stagioni sulla panchina del Monza, tutt’altro che Cenerentola nel proprio esordio in A ma capace di blindare la categoria ed avvicinarsi anche alla zona Europa.

L’obiettivo di Rocco Commisso e di Daniele Pradè è quello di proseguire l’ambizioso progetto di consolidamento del club confermando il posizionamento europeo, con un organico che necessita di diversi ritocchi.

Il centrocampo vedrà la partenza di diversi interpreti, da Giacomo Bonaventura a Castrovilli, da Duncan a Maxime Lopez, con il bisogno di individuare profili compatibili con il gioco del nuovo mister.

Ma è l’attacco il reparto che dovrà essere migliorato in particolare data la poca incisività realizzativa, con Beltran e Nzola, i due grandi acquisti della passata estate che non hanno raggiunto la doppia cifra e la scommessa Belotti non è stata vinta.

Dalla Juventus il nuovo nome per l’attacco della Fiorentina, Palladino lo ha richiesto a Commisso

Uno degli obiettivi per l’attacco è Moise Kean. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il calciatore della Juventus è una precisa segnalazione del tecnico Raffaele Palladino fatta alla dirigenza viola dato che l’allenatore lo stima da tempo e aveva provato ad averlo già a Monza lo scorso gennaio, prima che si facesse vivo l’Atletico Madrid.

La Fiorentina propone il prestito con obbligo di riscatto o un acquisto a titolo definitivo ma i bianconeri non vorrebbero perdere definitivamente il controllo sul classe 2000.

Kean, una trattativa in salita ma filtra ottimismo in casa Viola

Molto dipenderà dalla volontà del giocatore di trasferirsi in un contesto che li garantisce una titolarità, che dovrà comunque conquistarsi in allenamento, e di Cristiano Giuntoli.

Il direttore juventino, infatti, sta provando a piazzare sul mercato alcuni esuberi, tra cui lo stesso Kean, per avere maggiori introiti da investire nelle operazioni in entrata. I buoni rapporti tra le due dirigenze potrebbero agevolare la buona riuscita della trattativa e un giocatore della Juventus potrebbe andare a Firenze dopo che nelle passate stagioni il viaggio è stato opposto, vedi Vlahovic, Bernardeschi e Federico Chiesa.