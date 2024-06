Marotta non respira: è saltato tutto al photofinish | CLAMOROSO: salta la partecipazione al torneo

Ore di nervosismo in casa Inter, Marotta dovrà rimediare a un imprevisto degno di nota, i nerazzurri sono esclusi all’ultimo dal torneo

Archiviata la stagione 2023/24 con la conquista dello scudetto della seconda stella, l’Inter sta pianificando la preparazione per quella che dovrà essere l’annata della riconferma ai vertici in Italia, nonostante la concorrenza che sarà più agguerrita, dalla nuova Juventus di Thiago Motta che sarà migliorata dal mercato al Napoli di un Antonio Conte che punta sempre al massimo e vuole rilanciare i partenopei.

Ai nastri di partenza gli uomini guidati da Inzaghi restano la squadra da battere, soprattutto se nessun big della rosa sarà ceduto, come promesso da Beppe Marotta al momento dei festeggiamenti per la vittoria del campionato.

Nerazzurri che puntano a fare meglio in Champions League, dove gli ottavi di finale sono stati solo un obiettivo minimo raggiunto. Per farlo Inzaghi conta su alcuni innesti per avere più forze fresche in vista di turnover che il fitto calendario renderà necessari.

Le sirene tedesche che hanno suonato nelle ultime ore per un interessamento del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu si sono fatte meno rumorose dopo la dichiarazione d’amore del turco per la sua attuale squadra, manifestando pubblicamente la volontà di essere ancora il fulcro del centrocampo.

Marotta ha un problema da risolvere in vista del ritiro

Risolto questa questione, per Marotta è tempo di trovare un’alternativa per quanto riguarda il ritiro estivo dato che la tournée in Asia prevista per luglio è saltata, costringendo il club a rinunciare a una preziosa entrata economica e a rivedere i piani per progettare l’inizio della nuova stagione.

Intanto a ranghi ridotti l’organico si radunerà sabato 13 luglio. Molti sono, infatti, i giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive nazionali tra Europei e Coppa America. Le vacanze inizieranno in ritardo e si aggregheranno al resto del gruppo più avanti.

Zielinski e Taremi pronti per iniziare l’avventura con l’Inter

A disposizione di Inzaghi, ci sarà sin dall’inizio almeno un volto nuovo, vale a dire Taremi, già desideroso di avviare al meglio il nuovo percorso. Non tarderà nemmeno Piotr Zielinski, visto che la Polonia ha chiuso il proprio Europeo già ai gironi, con un’eliminazione inaspettata.

E chissà se in queste due settimane altri giocatori arriveranno dal mercato che aprirà ufficialmente i battenti il 1 luglio per concludersi poi il 31 agosto, con l’Inter in cerca di rinforzi.