CLAMOROSO Ausilio: l’Inter ha trattato nella notte con… Niang | La decisione è ufficiale e definitiva

Nelle ultime ore l’Inter ha incontrato Niang, a sorpresa la trattativa con l’attaccante, si sta per chiudere l’operazione

L’Inter è alla ricerca di altre due punte. Lautaro Martinez e Marcus Thuram partono come titolari in vista della prossima stagione ma le cinque competizioni che vedranno impegnati i nerazzurri obbligano la dirigenza a mettere a disposizione di mister Inzaghi più interpreti nel reparto offensivi per evitare alla coppia di fare gli straordinari e di rischiare di dover fronteggiare un’eventuale emergenza nel caso di uno o più infortuni.

Con largo anticipo i nerazzurri hanno trovato l’accordo con Taremi. L’iraniano non ha rinnovato il contratto con il Porto che scadrà il 30 giugno per poi aggregarsi allo spogliatoio guidato da Inzaghi già dal ritiro estivo.

Per gli altri due posti vacanti l’idea della dirigenza è quella di puntare su un giocatore di esperienza e su un giovane promettente che abbia già militato nel campionato italiano.

Piace molto l’islandese Albert Gudmundsson del Genoa, con l’Inter che sta già trattando con i liguri per il portiere Martinez, accreditato a ricoprire il ruolo di secondo di Sommer.

L’Inter deve sfoltire l’attacco, ben tre gli esuberi da piazzare sul mercato

Inter che deve però anche sfoltire il proprio attacco. Arnautovic piace alla Fiorentina e sta disputando un ottimo Europeo con l’Austria, fatto che agevolerà possibili acquirenti. In partenza anche Correa e Lucien Agoumé.

Il trequartista francese, reduce da una seconda parte di stagione giocata con il Siviglia, non è stato riscattato dagli andalusi, che hanno ritenuto eccessivi gli 8 milioni richiesti dall’Inter, e nella sede del club nerazzurro si è fatto il punto della situazione.

Le opzioni che ha l’Inter riguardo al futuro di Agoumé, incontrato il suo agente

Due le possibili opzioni, come scrive Tuttosport, con l’Inter che ha incontrato l’agente Djibril Niang. Agoumé ha un contratto in scadenza nel 2025. L’Inter dovrà provare a venderlo a titolo definitivo o rinnovargli il contratto per un’altra stagione. Ciò che è certo è che non resterà ad Appiano Gentile dato che non rientra nei piani di Inzaghi, in una zona del campo già ricca di qualità.

In Ligue 1 potrebbe trovare spazio ma l’Inter deve abbassare le pretese e cercare di togliersi di mezzo un giocatore che non fa parte del progetto da molto, un giovane che ha bisogno di trovare stabilità senza cambiare casacca ogni anno.