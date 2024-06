De Laurentiis lo ‘odia’, Conte lo ama: ecco perché glielo compra senza fiatare | Prima vittoria sul mercato per AC

Il tecnico leccese sta influendo molto giù sulle scelte del Presidente del Napoli che vuole accontentare il suo nuovo allenatore.

La rifondazione è appena cominciata e le idee per il futuro sembrano essere chiare e ben definite. Il Napoli, dopo una stagione disastrosa in cui non è riuscito nemmeno a qualificarsi per l’Europa, riparte da Antonio Conte e lo fa investendo fortissimamente sul tecnico leccese che percepirà 8 milioni di euro netti a stagione.

La sfida azzurra è l’ultima di una lunga serie per il tecnico leccese che continua ad essere affascinato dalle piazze calde, ma soprattutto da squadre che vengono da periodi difficili e che devono risollevarsi anche grazie alla sua grinta, alle sue idee ed al suo entusiasmo.

E, basta farsi un giro sui social o per la città di Napoli, per capire quanto l’ambiente si sia riacceso e viaggi sulle ali dell’entusiasmo, ma soprattutto sognando in grande. Antonio Conte ha già cominciato il suo lavoro e, di concerto con il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, sta progettando la squadra che avrà a disposizione in vista della prossima stagione.

Ci sono ancora diverse grane da risolvere, soprattutto relative alle cessioni o probabili tali. Osimhen è sul mercato, ma al momento non ci sono acquirenti ed una sua mancata cessione bloccherebbe la ricerca di un nuovo attaccante che è già partita in casa Napoli. Di Lorenzo e Kvarastkhelia, invece, hanno fatto sapere, tramite i propri procuratori, di voler lasciare il club partenopeo, ma per De Laurentiis restano incedibili.

Napoli, i rinforzi in difesa

Vedremo come finiranno questi due bracci di ferro e sicuramente se ne saprà di più dopo i rispettivi europei dei due calciatori, ma il Napoli intanto non può restare fermo a guardare e si è già mosso per rinforzare l’attuale rosa. In questa prima fase di mercato i partenopei sono molto attivi sul fronte difesa.

Un reparto completamente da rifare ed in cui il solo Rrahmani dovrebbe far ancora parte del progetto tecnico rispetto alla rosa che ha affrontato la scorsa stagione. Il Napoli sembra aver già chiuso per Rafa Marin, difensore classe 20o2 di proprietà del Real Madrid che nell’ultima stagione ha fatto benissimo all’Alaves. L’operazione si farà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte degli spagnoli.

Mercato, Spinazzola dice sì al Napoli

Altri due obiettivi per la difesa restano Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino seguito da tempo dal Napoli, per cui la distanza tra domanda e offerta sembra minima, e Mario Hermoso, centrale spagnolo che il 30 giugno si svincolerà dall’Atletico Madrid e dovrebbe arrivare in Campania. Per la fascia sinistra, invece, ecco l’idea Leonardo Spinazzola.

Il 31enne terzino sinistro, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, non ha rinnovato il suo contratto in scadenza con la Roma e continua a parlare con Conte e Manna. Spinazzola sembra aver accettato l’offerta napoletana che prevede un contratto fino al 30 giugno 2025 ed un opzione di rinnovo per un altro anno ed ora spetterà al Napoli decidere se chiudere definitivamente l’affare o meno.