Non mi presento in campo, posso anche non giocare | Sinner, atteggiamento da SUPERSTAR: svelato il motivo

Jannik Sinner continua a dominare il ranking, può anche permettersi di non giocare il prossimo mese, ecco per quale motivo

Ha trionfato ad Halle nel weekend, nonostante qualche difficoltà in alcune partite centrali del torneo tedesco e per Jannik Sinner arriva anche la vittoria di un ATP 500 sull’erba, un test molto utile in vista di Wimbledon dove sarà chiamato a dover tentare di conquistare il secondo Slam stagionale dopo l’Australian Open a gennaio, il primo della sua carriera.

Un’ascesa incredibile quella del 22enne altoatesino che in pochi mesi ha scavalcato tutti i rivali e dopo il Roland Garros, nonostante l’eliminazione in semifinale al quinto e decisivo set contro il campione del torneo Carlos Alcaraz, ha raggiunto la vetta della classifica mondiale.

E non ha intenzione di abdicare il trono. L’eliminazione al Queen’s di Carlos Alcaraz ha fatto scendere lo spagnolo al terzo posto del ranking, con Novak Djokovic che lo ha riscavalcato.

Il fuoriclasse azzurro prende però il largo, salendo a quota 9.890 punti, ben 1.530 in più rispetto al serbo. Grazie ai risultati di questa settimana, Sinner si è assicurato la certezza di rimanere in vetta anche dopo Wimbledon.

Buone notizie per Sinner, la vittoria di Halle garantisce il primato ancora per un po’

Sinner è certo di restare in vetta al ranking anche dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 con il torneo di tennis che è previsto per la prima settimana di agosto negli stessi campi del Roland Garros.

Gli unici tornei ATP in programma dopo lo slam londinese e prima della rassegna a cinque cerchi sono l’ATP 250 di Bastad e l’ATP 500 di Amburgo, mentre il torneo olimpico non assegnerà punti per il ranking mondiale.

L’unico che in teoria potrebbe scalzarlo sarebbe Djokovic, ma dovrebbe trionfare a Wimbledon, cosa poco fattibile soprattutto a causa delle sue recenti condizioni fisiche e l’infortunio dal quale deve ancora recuperare.

Sinner che è tornato ai massimi livelli dopo quasi un mese di stop tra aprile e maggio a causa di un problema all’anca e che adesso si gode il meritato primato, voluto e ottenuto con sacrificio e con una classe innata, con una stagione al momento da incorniciare con sole tre sconfitte subite e quasi 40 vittorie, un rendimento da vero campione.