Milan, altro che Zirkzee: l’attaccante arriva dalla Serie C italiana | L’affare è di DOMINIO PUBBLICO

I rossoneri continuano a seguire l’evoluzione della trattativa per la punta olandese, ma intanto mettono a segna un colpo a sorpresa.

Il mercato del Milan non decolla e resta bloccato attorno al nome di Joshua Zirkzee. Le posizioni sono ormai chiare da tempo. I rossoneri hanno scelto l’olandese come il futuro attaccante, il nuovo numero nove, quello che non dovrà far rimpiangere Olivier Giroud e sobbarcarsi il peso dell’attacco del Diavolo per i prossimi anni.

Il Milan ha da tempo comunicato al Bologna di voler pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro ed ha anche trovato l’accordo con il calciatore che ha detto subito sì al progetto rossonero e pensa che questa possa essere la scelta giusta per il suo futuro.

Tutto fatto? Nemmeno per sogno. La trattativa si è bloccata sulle alte richieste dell’entourage di Zirkzee che pretende circa 15 milioni di euro per le commissioni. Il Milan non vuole scendere a ricatti e non intende pagare quella cifra, ma si è fermato ad una inferiore. Vedremo se la matassa sarà sbrogliata in breve tempo, ma più passano i giorni e più c’è il rischio di un inserimento di altre squadre.

Sondaggi sono stati fatti anche dalla Juventus che però al momento sembra molto defilata, ma soprattutto dal Manchester United che non avrebbe problemi a pagare le commissioni richieste dagli agenti e può giocarsi la carta Ten Hag, olandese come Zirkzee che potrebbe convincere il ragazzo che al momento preferisce restare in Italia e, quindi, andare al Milan.

Mercato Milan, Dovbyk l’alternativa a Zirkzee

I rossoneri, come dichiarato dallo stesso Zlatan Ibrahimovic, durante l’evento di presentazione che si è tenuto circa due settimane fa, valutano diverse alternative e non sono fossilizzati su un solo nome. Se dovesse saltare Zirkzee, infatti, al momento la prima alternativa sarebbe la punta ucraina, Dovbyk ultimo capocannoniere della Liga.

L’attaccante del Girone piace molto nonostante stia disputando un Europeo non particolarmente esaltante. Anche Dovbyk ha una clausola da 40 milioni che può essere esercitata in ogni momento. Chiunque arriverà, troverà comunque la compagnia di Luka Jovic che ha da poco rinnovato il suo contratto di un altro anno con il club rossonero.

Milan, ecco il possibile bomber per l’Under 23

Il Milan, intanto, sta parallelamente costruendo la squadra Under 23 da dare in mano a Daniele Bonera che farà da apripista al primo campionato professionistico ufficiale per la seconda squadra rossonera. Il club di Via Aldo Rossi sta cercando soprattutto profili che sappiano cosa vuol dire giocare in Serie C e conoscono la categoria.

Dopo aver chiuso per il 27enne attaccante, Fall, sembra essere vicino un altro centravanti. Si tratta di Andrea Adorante, già in doppia cifra di gol nell’ultima stagione in terza serie. Il classe 2000, di proprietà della Juve Stabia, è stato capace di mettere a segno 20 gol nella scorsa stagione, vissuta a metà tra il club campano e la Triestina. Per lui, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, potrebbe esserci invece un futuro sull’altra sponda di Milano.