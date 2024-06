Benzema, firma a sorpresa in Serie A: Karim sceglie la big del nostro campionato | Offerta la fascia di capitano

Karim Benzema può firmare in Serie A, è vicino il trasferimento, può diventare una delle punte di peso del campionato

Un anno fa ha lasciato il Real Madrid da Pallone d’oro in carica, dopo averlo guidato alla vittoria della Champions League e un decennio di grandi traguardi raggiunti, sia con la maglia dei Blancos che con quella della Nazionale francese. Karim Benzema, all’apice della sua carriera, ha fatto una scelta insolita e ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita, in un campionato in forte crescita.

Infatti il calciomercato della scorsa estate ha visto molti top player prendere la stessa decisione del bomber transalpino, aumentando la competitività della Serie A saudita che fino a quel momento aveva Cristiano Ronaldo come unica stella.

La sua ex squadra è riuscita a trionfare di nuovo nella massima competizione europea, battendo in finale il Borussia Dortmund, anche grazie all’ingaggio di un degno sostituto come l’inglese Bellingham e di un tridente di grande talento e dinamismo composto insieme a Vinicius e Rodrygo.

Prima della gara che è valso l’ennesimo titolo della carriera da allenatore a Carlo Ancelotti, è stata dura superare i quarti e le semifinali. Per avere la meglio del Bayern Monaco in finale ci ha pensato, a sorpresa, Joselù con una doppietta nei minuti conclusivi del match di ritorno giocato al Santiago Bernabeu.

Joselu sta per lasciare il Real Madrid e l’Europa

Joselu che adesso è a un passo dal trasferirsi proprio in Saudi Pro League, ha ricevuto una proposta molto ghiotta dal punto di vista economica e sembra propenso ad accettarla.

Il Real Madrid, che era pronto a riscattarlo dall’Espanyol per 1,5 milioni di euro, non ha ottenuto risposta dal giocatore, che preferisce avere più spazio e che in Arabia dovrebbe partire più facilmente dal primo minuto data la concorrenza meno agguerrita in attacco, anche se non è specificato l’eventuale nuovo club per cui giocherebbe.

Il Real ha ingaggiato un nuovo attaccante, il più forte al mondo

Real che, nel frattempo, ha rinforzato un reparto offensivo già ricco di imprevedibilità e di classe, con un campione come Mbappè che non ha rinnovato con il Paris Saint Germain e ha potuto firmare con il Real come svincolato.

Sarà quindi ancora il Real la squadra da battere la prossima stagione in Champions, con le italiane, ben cinque ai nastri di partenze, già avvisate.