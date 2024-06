Ci fate lo sconticino? | Cardinale atterra a Londra: colpo DISCOUNT per il Milan, ma dalla grande affidabilità

Il proprietario dei rossoneri protagonista in prima persona per cercare di sbrogliare una matassa creatasi sul mercato.

Dopo l’ufficialità del nome del nuovo allenatore, con Paulo Fonseca che sarà chiamato a sostituire Stefano Pioli dopo quasi cinque anni, i tifosi del Milan non hanno nascosto la loro perplessità e tutti i loro dubbi attorno alla figura del nuovo tecnico che da tanti non viene considerato quello giusto per l’attuale momento storico rossonero.

Per molti milanisti questa scelta è l’esatta rappresentazione di come l’attuale proprietà non abbia ambizioni vincenti per questa squadra e non voglia soprattutto svenarsi con gli investimenti, preferendo una politica virtuosa e dei bilanci sempre in ordine e in positivo.

Ora, però, i milanisti sperano di essere smentiti almeno sul fronte calciomercato in entrata che potrebbe riportare l’entusiasmo che via via è andato a smorzarsi dopo maggio 2022, data in cui il Diavolo riuscì a conquistare uno Scudetto poco pronosticabile e del tutto inaspettato.

La rosa rossonera per cercare di essere competitiva ai massimi livelli, almeno in campo nazionale, ha bisogno di diversi acquisti e rinforzi in alcuni punti e reparti strategici e questo ovviamente al netto di eventuali cessioni dolorose che ci potrebbero essere in questa finestra di calciomercato estiva (si parla insistentemente del possibile addio a Theo Hernandez).

Milan, ecco i ruoli da rinforzare

Sono soprattutto quattro i ruoli in cui il Milan ha bisogno di una pedina importante che possa alzare il livello qualitativo della squadra. Prima di tutto c’è la questione legata all’attaccante, con Joshua Zirkzee che resta il preferito da parte della dirigenza rossonera, ma la cui trattativa, in questo momento, vive una fase abbastanza di stallo.

Poi, ancora, ci sarà da rinforzare il centrocampo, con un mediano davanti la difesa che possa e sappia fare entrambe le fasi, ma che soprattutto possa garantire maggior filtro e copertura alla fase difensiva. Un difensore centrale è l’altro obiettivo chiaro dei rossoneri che guardano in Germania ed al portoghese Diogo Leite come possibile rinforzo.

Mercato Milan, per la fascia destra il favorito resta Emerson Royal

Infine c’è la questione relativa al terzino destro, ruolo in cui il Milan vuole un altro titolare, nonostante ci siano già Davide Calabria e Alessandro Florenzi. L’obiettivo numero uno in tal senso resta il brasiliano, Emerson Royal. Il 25enne in forza al Tottenham non fa più parte del progetto degli Spurs ed è stato dichiarato cedibile.

Il club londinese è partito da una base di 30 milioni di euro, ma pian piano ha ammorbidito la sua posizione. Il Milan non va oltre i 20 milioni di euro e a quella cifra si potrebbe chiudere l’affare. Il terzino destro brasiliano, intanto, ha dichiarato di sentirsi lusingato dall’interesse di una squadra così importante in cui in passato hanno militato parecchi brasiliani.