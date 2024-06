Sommer, arriva la mazzata definitiva: non sarà più un giocatore dell’Inter | Tifosi devastati dalla notizia

Per i tifosi interisti una notizia inaspettata, Sommer è coinvolto, non sarà un giocatore nerazzurro la prossima stagione

Un giocatore che si è preso l’Inter grazie alle sue ottime prestazioni è Sommer, arrivato lo scorso agosto dal Bayern Monaco con il difficile compito di sostituire Onana che aveva fatto benissimo in maglia nerazzurra. Un colpo voluto fortemente da Beppe Marotta che ancora una volta ha avuto ragione dato che il portiere si è dimostrato affidabile tra i pali e ha dato sicurezza al reparto che è stato il meno battuto della Serie A.

Lo svizzero è protagonista con la sua Nazionale agli Europei che si stanno disputando in Germania e gli elvetici hanno passato un girone non scontato da secondi, con i padroni di casa che hanno pareggiato nel finale nello scontro disputatosi domenica sera.

Sommer con la sua esperienza avrà adesso un compito ulteriore, oltre a essere il portiere titolare dell’Inter anche la prossima stagione, quella della riconferma ad alti livelli da parte sua.

Infatti il direttore sportivo Marotta, in accordo con Simone Inzaghi e Piero Ausilio, ha concordato l’idea di ingaggiare un secondo portiere di prospettiva che lo svizzero dovrà aiutare a crescere.

Rinnova con l’Arsenal, l’Inter non avrà il portiere estone la prossima stagione

Uno degli obiettivi in tal senso era Karl Hein che ha, però, rinnovato il contratto che lo lega all’Arsenal. Ad annunciare la notizia è stata la stessa società londinese con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club.

L’estone classe 2002 era un nome papabile dato il poco spazio che stava avendo con i Gunners ma le ottime doti mostrate in prestito al Reading. Continuerà ad allenarsi con i vice campioni d’Inghilterra, provando a convincere il mister a farlo partire dal primo minuto.

Marotta punta tutto su Martinez, sarà lui il nuovo secondo portiere dell’Inter

Continua quindi ad essere mancante la casella del sostituto di Emil Audero, tornato alla Sampdoria dopo il prestito annuale a Milano. Ha fatto la strada opposta Filip Stankovic che ha fatto molto bene con i doriani ma può essere girato nuovamente in prestito nel campionato cadetto.

La trattativa più vicina alla conclusione è quella che riporta a Josep Martinez, numero 1 del Genoa, che in cambio gradirebbe come contropartita tecnica uno tra Oristanio e Satriano, un affare che può andare in dirittura d’arrivo già entro fine mese.