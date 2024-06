Douglas Luiz era solo il primo, dall’Inghilterra ve ne porto un altro | Giuntoli pesca un top in Serie B: preso a due spicci

Dopo Douglas Luiz, Giuntoli porta alla Juve un altro top dall’Inghilterra. Dalla serie B inglese alla Champions League.

Soddisfatti per la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024 conquistata all’ultimo respiro dall’Italia di Luciano Spalletti, tifosi e appassionati di calcio italiani tornano a indirizzare la propria attenzione, almeno fino a sabato pomeriggio, sulla sessione estiva di calciomercato, il cui inizio ufficiale è fissato per lunedì prossimo.

Un calciomercato, iniziato in realtà ormai da diverse settimane, al quale si stanno dedicando ovviamente con grande attenzione anche le squadre della nostra Serie A, desiderose di rinforzarsi e farsi trovare pronte all’inizio della prossima stagione che, ricordiamo, scatterà ufficialmente il prossimo 17 agosto.

Tra le squadre più attive, chiaramente la Juventus del presidente, Gianluca Ferrero, che, giunta terza quest’anno alle spalle di Milan e Inter, punterà certamente a ritornare sul tetto d’Italia a distanza di quattro anni dall’ultimo scudetto vinto.

Uno scudetto che, solo annusato per qualche settimana tra dicembre e gennaio, dalla società è già stato collocato in cima alla lista degli obiettivi da conquistare quasi obbligatoriamente nell’annata 2024-2025. Un’annata, questa, in cui la Vecchia Signora, sotto la guida del neo tecnico, Thiago Motta, sarà chiamata a essere protagonista non solo in campionato, ma anche in Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per club.

Giuntoli non si ferma più: la nuova Juve inizia a prendere forma

Prossima a ufficializzare l’arrivo di Dougls Luiz, che nei prossimi giorni dovrebbe sostenere le visite mediche di rito, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, continua a sondare il terreno per quelli che potrebbero essere validi rinforzi per la rosa di Thiago Motta.

Una rosa, quella bianconera, della quale, nelle prossime settimane, potrebbero far parte Di Gregorio, Koopmeiners, Thuram e Calafiori. Quattro profili, questi, i quali, qualora gli affari dovessero andare in porto, rinforzerebbero e non poco il gruppo dell’ex tecnico del Bologna.

Juventus, occhi su Aimar Govea dello Swansea City: giocherà con la Next Gen

Al lavoro per rinforzare soprattutto la prima squadra, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, si sta muovendo anche per puntellare la rosa della selezione Next Gen che l’anno prossimo sarà impegnata nel campionato di Serie C sotto la guida di Paolo Montero.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, il dirigente bianconero avrebbe annotato sul proprio taccuino il nome del giovanissimo Aimar Govea, attualmente legato ai gallesi dello Swansea City, militanti in Championship. Un profilo, quello dell’ala sinistra ecuadoriana, sul quale la Vecchia Signora è pronta a mettere il sigillo a breve. Salvo clamorose sorprese, infatti, l’operazione dovrebbe chiudersi definitivamente già nelle prime ore successive all’apertura ufficiale delle trattative.