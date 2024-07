TERREMOTO Di Marco: chiesta e ottenuta la cessione | Prenotato il volo per la Juve: tradimento dell’anno in Serie A

Una sorpresa scuote i primi giorni ufficiali di calciomercato, con un passaggio del calciatore al club rivale.

Dopo tante edizioni di Mondiali o Europei, o comunque di competizioni importanti in cui è stata impiegata la nostra Nazionale, in cui è stato predominante il blocco Juventus, che storicamente ha portato più calciatori della propria squadra ad essere convocati, ad Euro 2024 si è avuta, invece, la predominanza del blocco Inter.

Matteo Darmian, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Federico Di Marco. Sono questi i cinque calciatori dell’Inter convocati da Luciano Spalletti, seguendo ovviamente l’onda lunga di una squadra che ha dominato l’ultimo campionato di Serie A e ha raggiunto una finale di Champions League poco più di un anno fa.

In realtà i calciatori nerazzurri in Germania sarebbero dovuti essere sei, ma Francesco Acerbi ha dovuto dare forfait poco prima della partenza in Germania a causa di un infortunio che lo ha messo KO. In chiaroscuro le prestazioni del blocco Inter in questo Europeo.

Se Barella e Bastoni hanno confermato di essere calciatori di livello e su cui contare in ogni competizioni e ad ogni latitudine, deludenti invece sono state le prestazioni di Davide Frattesi, che ha anche causato il rigore contro la Croazia e di Federico Di Marco che ha anche sofferto per un problema muscolare che gli ha impedito di partecipare all’ottavo di finale contro la Svizzera.

Federico Dimarco e le difficoltà da terzino

Il laterale nerazzurro ha forse sofferto anche, in alcune partite, la scelta del ct. Luciano Spalletti di schierare la difesa a quattro e quindi di impiegarlo come terzino sinistro e non nel suo classico ruolo, dove ha quasi sempre giocato in carriera, di laterale mancino del centrocampo a cinque o a quattro.

Ruolo in cui Dimarco, soprattutto nelle ultime due stagioni all’Inter, ha sempre fatto benissimo, sia in Serie A che in Champions League, e in cui si è affermato come uno dei fluidificanti più forti in Europa, soprattutto in fase offensiva e nelle sue sortite che spesso hanno fatto male alle difese avversarie.

Mercato, Tommaso Di Marco alla Juve Stabia

C’è un altro Di Marco, intanto, che ha da poco cambiato squadra ed è passato alla Juve Stabia. Parliamo di Tommaso, centrocampista di proprietà del Torino che nell’ultima stagione ha giocato con la Virtus Francavilla, nel girone C della terza serie nazionale, mettendo a referto 32 presenze totali. IL ragazzo si trasferisce in prestito per un anno al club stabiese.

La Juve Stabia ha di poco conquistato la promozione in Serie B, categoria in cui ha militato per parecchie stagioni fino a qualche anno fa. Un ritorno, quindi, per una società che sta operando lavori di ammodernamento del “Menti“, stadio di casa e che ha indicato il “Garilli” di Piacenza come impianto alternativo.