Vinse Euro 2021 da protagonista | Oggi è rimasto senza squadra: RESCISSIONE del contratto immediata

Dal trionfo con la maglia dell’Italia agli Europei del 2021 al declino, l’azzurro è ufficialmente svincolato, dovrà trovare una nuova squadra

Dalla vittoria degli Europei tre anni fa all’eliminazione scottante agli ottavi di finale contro la Svizzera. Per l’Italia un netto passo indietro in un torneo che vedeva gli azzurri non avere un rendimento così negativo dal 2004. Tanti i volti nuovi rispetto alla rosa che riuscì a battere nella finale di Wembley i padroni di casa dell’Inghilterra ai calci di rigore, al termine di una gara molto equilibrata.

Nuovo anche il commissario tecnico con Luciano Spalletti che è subentrato a Roberto Mancini la scorsa estate e che ha provato a compiere un ringiovanimento, con molti esordienti in una competizione internazionale di questo calibro.

L’esperimento è fallito ed è risultato confusionario con diversi cambi di modulo e alcuni interpreti che sono stati schierati in una posizione per loro non abituale, motivi che hanno reso il gioco poco propositivo.

I prossimi mesi dovranno essere di assestamento per riprendere poi la marcia che proietterà in direzione dei Mondiali ai quali l’Italia non partecipa da due edizioni e che è l’obiettivo primario di questo nuovo ciclo guidato dal mister toscano.

Il talento della Fiorentina si svincola, non convince il nuovo allenatore

Tre anni fa era stato convocato per gli Europei e adesso Gaetano Castrovilli saluta ufficialmente la Fiorentina. La Viola cambia a centrocampo e svincola anche Alfred Duncan e Giacomo Bonaventura, in attesa di ingaggiare nuovi giocatori.

Nella scorsa stagione il giocatore non ha trovato molto spazio e adesso è in cerca di una nuova sistemazione dove ritrovare la condizione fisica ideale, la continuità di rendimento e anche la maglia della Nazionale.

Castrovilli lascia, si riparte da zero con Palladino con l’obiettivo europeo

Castrovilli è stato tra i migliori prospetti del settore giovanile della Fiorentina, su di lui erano riposte molte aspettative che sono state deluse dopo un’iniziale exploit insieme ad altri talenti come Bernardeschi e Federico Chiesa.

Toscani che ripartono da Raffaele Palladino per confermare la zona Europa e tentare di vincere, dopo due finali perse, la Conference League. Una promozione per il tecnico che ha guidato per due anni il Monza e che avrà il compito di migliorare il rendimento di un club ambizioso come quello del patron Rocco Commisso.