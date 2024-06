Fonseca attendeva questa email da 3 mesi: si è sbloccato finalmente l’affare | Avrà il suo attaccante

Il Milan sta per risolvere finalmente il nodo centravanti, ecco chi sarà il nuovo bomber a disposizione di mister Paulo Fonseca

Uno dei grandi temi di questo mercato estivo riguarda il nuovo numero 9 del Milan, il sostituto di Olivier Giroud che ha lasciato i rossoneri dopo aver spezzato la maledizione di quella maglia e di quel ruolo, la punta centrale d’area di rigore, in grado di finalizzare la mole di gioco dei compagni di squadra e siglare reti pesanti. Il bomber francese, al canto del cigno anche con la sua Nazionale agli Europei che si stanno disputando in Germania, concluderà la sua carriera in MLS al Los Angeles FC.

E così per Gerry Cardinale si è palesato il problema di consegnare alla squadra un nuovo centravanti da doppia cifra, che sia in grado di essere letale sotto porta e possa dialogare con gli altri interpreti del reparto offensivo.

L’obiettivo primario, l’olandese Joshua Zirkzee, rappresenta un’operazione costosa, 40 milioni, cifra della clausola rescissoria, e il nodo relativo alle commissioni, ritenute eccessive da parte della dirigenza milanista.

Inoltre il giovane talento dei Paesi Bassi ha caratteristiche fisiche e tecniche molto diverse rispetto a Giroud, è un potenziale fuoriclasse che ha fatto benissimo con la maglia del Bologna nella sua prima annata in A ma è una punta atipica, a cui piace giocare anche lontano dalla porta.

Guirassy adesso è il favorito per l’attacco del Milan, i numeri e il costo sono dalla sua parte

Per questo motivo l’ipotesi più percorribile è al momento quella di Guirassy, bomber guineano del 1996, che può

liberarsi dallo Stoccarda avvalendosi della clausola, che è pari a 17.5 milioni di euro. Per lui 44 reti in 56 gare con la maglia del club tedesco, che ha concluso l’ultima Bundesliga al secondo posto.

Guirassy gode del forte interesse anche di Arsenal e Borussia Dortmund, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi, il Milan può chiudere ma deve convincersi definitivamente a puntare su di lui.

Una nuova era quella di Fonseca ma all’insegna della continuità tattica

Fonseca continuerà il ciclo iniziato con Pioli, con la valorizzazione del settore giovanile, la proposta di un gioco offensivo con attenzione nei confronti del possesso palla.

Gli interpreti nella rosa del Milan sono ideali e l’obiettivo è quello di puntellarla con innesti che consentano di colmare il gap con i cugini dell’Inter e lottare per lo Scudetto.