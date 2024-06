Accontentatevi, possiamo permetterci solo lui | Ibra respinge le critiche dei tifosi: il dopo Giroud dalla lotta salvezza

Il Milan ha il suo nuovo numero nove, ma i tifosi non sono molto contenti dell’operazione: Ibrahimovic lo ha preso dalla lotta salvezza.

Sebbene l’attenzione di tifosi e appassionati sia concentrata ormai quasi esclusivamente su Euro 2024 e Copa America, tutte le società dei cinque migliori campionati d’Europa hanno iniziato a muoversi per pianificare nei minimi dettagli la stagione 2024-2025 che scatterà ufficialmente tra poche settimane.

Una stagione, quella che in Serie A avrà inizio il prossimo 17 agosto, in vista della quale ha cominciato a prepararsi ovviamente anche il Milan del patrom, Gerry Cardinale, il quale, finito quest’anno secondo alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi, ha già messo in cima alla lista dei propri obiettivi la conquista del 20esimo scudetto della sua storia.

Un titolo, il tricolore, mancante ormai da ben due stagioni all’ombra rossonera della Madonnina, per il quale Leao e compagni dovranno fare necessariamente meglio di quanto fatto quest’anno. Terminare il campionato in seconda posizione con uno svantaggio di ben 19 punti dalla vetta è infatti un gap che il Diavolo non può più certamente permettersi.

Ibra, Furlani e Moncada, in tal senso, sono al lavoro per rinforzare la rosa che, passata recentemente nelle mani del neo tecnico, Paulo Fonseca, sarà chiamata a una stagione da protagonista tanto in Italia, in cui dovrà competere per le vittorie di scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, quanto in Europa, palcoscenico sul quale dovrà dimostrare di essere all’altezza dei migliori club del continente.

Milan, iniziata la caccia al nuovo numero nove

Prossimo a salutare ufficialmente Olivier Giroud, il cui contratto scadrà tra pochissimi giorni, il Milan del consigliere, Zlatan Ibrahimovic, ha avviato le ricerche per il nuovo bomber che, con molta probabilità, indosserà la maglia numero nove la prossima stagione.

Un nuovo bomber, per il quale la dirigenza rossonera si sta muovendo su più fronti, che si spera possa arrivare il prima possibile cosicché Fonseca possa averlo a disposizione per l’inizio della preparazione pre-campionato, la cui data di avvio dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni.

Milan, idea Calvert-Lewin dall’Everton per la prossima stagione

In attesa di ritrovarsi in ritiro nelle prossime settimane agli ordini di Paulo Fonseca, il Milan del patron Cardinale, avrebbe, come detto, avviato le ricerche per un nuovo centravanti che dovrà sostituire il partente Olivier Giroud la prossima stagione.

Un nuovo bomber, che non faccia rimpiangere il classe ’86 francese, che, stando a quanto riferito dal Daily Mail, il Diavolo avrebbe scovato tra le file dell’Everton del quale piace il 27enne inglese Dominic Calvert-Lewin, autore di otto gol e tre assist in stagione. Valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro dai Toffees, l’attaccante britannico, al momento, non convincerebbe però molto i sostenitori meneghini, i quali non reputano all’altezza della maglia numero nove rossonera un profilo che ha lottato esclusivamente per la salvezza in Premier League.