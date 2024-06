Dammi 20 milioni e te lo porto in braccio | Giuntoli chiama Lotito: pronto lo scambio di favori

Trattativa in corso tra Juventus e Lazio, Giuntoli sta per concordare la cessione di un esubero ai biancocelesti, si può chiudere intorno ai 20 milioni

La Lazio è pronta a cambiare volto nel suo reparto offensivo. Hanno salutato la Capitale Pedro, Luis Alberto e Felipe Anderson, potrebbe fare altrettanto anche Ciro Immobile e in quel caso si tratterebbe della fine di un’era per il club del patron Claudio Lotito. Gli unici certi di restare sono Mattia Zaccagni e la punta Castellanos, mentre è da valutare la posizione di Kamada che aveva rinnovato poco prima dell’esonero di Igor Tudor.

In entrata è quasi fatta per Tchaouna e Noslin, con l’ultimo lanciato da Marco Baroni all’Hellas Verona e determinante nell’insperata salvezza conquistata dagli scaligeri.

Piace anche Boulaye Dia, in rottura con la Salernitana e in cerca di rilancio dopo una stagione in cui ha visto poco il campo e non ha replicato i grandi numeri della sua prima annata in Serie A.

Ma nelle ultime ore un nuovo nome è accostato alla Lazio e darebbe un notevole contributo alla fantasia nella trequarti, con giocate importanti e la possibilità di dire la sua anche in Europa League.

La nuova idea per la trequarti della Lazio, gioca nella Juventus

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Fabiani sta sondando il terreno per capire se è fattibile portare a Formello la stellina argentina Matias Soulé dalla Juventus, su cui è forte l’interesse anche del Borussia Dortmund e del West Ham.

Lotito proverà a sfruttare gli ottimi rapporti tra le due società ampiamente confermati dalla recente doppia operazione Pellegrini-Rovella. Servono almeno 20 milioni di euro per chiudere l’affare per un fantasista che è stato il primo a raggiungere la doppia cifra in A con la maglia del Frosinone.

Il futuro di Soulé, in uscita dalla Juventus anche se Motta lo apprezza molto

Thiago Motta nutre profonda stima nei confronti di Soulé e vorrebbe testarlo nel ritiro estivo ma Giuntoli vorrebbe sacrificarlo per avere maggiore disponibilità finanziaria da investire nella campagna acquisti.

Si è vociferata anche l’ipotesi di inserirlo come contropartita tecnica per assicurarsi le prestazioni di Teun Koopmeiners, con Gasperini che gradisce molto le caratteristiche di Soulé. Il suo destino sarà svelato a breve e non dovrebbe essere in Arabia, altra pista che sembra essersi raffreddata.