Non tornare lì, vieni direttamente a Milano | Fonseca accoglie il vice Reijnders: via un pupillo di Pioli

Primo rinforzo per Paulo Fonseca: il Milan accoglie un nuovo centrocampista, farà da vice a Reijnders. Ceduto un pupillo dell’ex, Pioli.

Legatosi al Milan lo scorso 13 giugno in seguito alla firma di un accordo triennale valido a partire dal prossimo 1 luglio, Paulo Fonseca si prepara alla sua nuova avventura in Serie A dopo le due stagioni passate alla Roma tra il 2019 e il 2020.

Un profilo, quello dell’ex tecnico del Lille, che, attualmente non gradito a buona parte dei sostenitori del Diavolo, è stato invece la prima scelta del patron Cardinale il quale, dopo gli zero titoli conquistati nelle ultime due stagioni, ha iniziato a muoversi con largo anticipo col chiaro intento di mettere a disposizione dell’allenatore lusitano una squadra ancora più competitiva che possa ambire alle vittorie di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana ed essere quanto più protagonista possibile in Champions League.

Dopo i digiuni delle ultime due annate, la dirigenza rossonera ha infatti già fatto comprendere di non voler terminare un’altra stagione senza titoli. Per questo motivo Furlani, Moncada e Ibrahimovic sono stati chiamati a effettuare mirate operazioni in entrata che garantiscano un upgrade importante al gruppo meneghino.

Un gruppo, quello di Leao e compagni, che, tra le altre cose, dovrà provare anche a interrompere il trend negativo nei derby contro l’Inter la quale, nelle ultime otto stracittadine, ha vinto in ben sette occasioni concedendo a malapena cinque gol ai cugini.

Milan, Pobega verso l’addio: il classe ’99 in campo in appena 15 partite quest’anno

Fiore all’occhiello del Milan che lo aveva richiamato alla base nell’estate 2022 dopo quattro stagioni passate in prestito tra Ternana, Pordenone, Spezia e Torino, Tommaso Pobega potrebbe a breve dire addio ai colori rossoneri per andare a cercare maggiore continuità da qualche altra parte.

Vista la non centralità già confermata nei piani di Paulo Fonseca, il centrocampsita classe ’99, che quest’anno ha disputato appena 15 partite complessive a causa dell’infortunio alla coscia sinistra che lo ha tenuto fuori da fine dicembre fino a fine aprile, è pronto infatti ad accettare l’offerta di un club di Serie A tra le cui file potrebbe anche essere impiegato in Europa l’anno prossimo.

Milan e Fiorentina pensano allo scambio Pobega-Amrabat

Pronto a tornare a Firenze dopo il non entusiasmante prestito al Manchester United di Erik ten Hag, Sofyan Amrabat potrebbe vestire la maglia rossonera del Milan nella stagione 2024-2025 che scatterà ufficialmente il prossimo 17 agosto.

Stando infatti a quanto riportato da La Nazione, il club di Gerry Cardinale starebbe lavorando a un interessante scambio Pobega-Amrabat con la Fiorentina che porterebbe il centrocampista marocchino all’ombra rossonera della Madonnina e quello italiano sulla riva viola dell’Arno. Al momento, ovviamente, non sappiamo se la trattativa andrà realmente in porto, ma nei prossimi giorni dovremmo sicuramente saperne di più.