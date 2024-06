Mi manda Hamsik | Conte ha finalmente trovato il nuovo Osimhen: costa una miseria ma vale 20 gol a stagione

Gli azzurri sono ancora alla ricerca del nuovo attaccante che possa sostituire il bomber nigeriano prossimo alla partenza.

Un cambio di allenatore è bastato per riaccendere l’entusiasmo e riportare quella gioia e voglia di Napoli che da quelle parti ci vuole davvero poco per far riaffiorare. Niente di strano, insomma, soprattutto se il nuovo tecnico si chiama Antonio Conte ed è solito portare dietro di sé fiducia e passione.

La stagione disastrosa, arrivata dopo quella storica del terzo Scudetto, sembra già essere alle spalle e in casa azzurra tutto l’ambiente, tifosi compresi, non vede l’ora di cominciare un nuovo campionato e vedere all’opera il tecnico leccese in questa nuova e stimolante avventura.

Prima di dare avvio all’era Antonio Conte a Napoli, però, ci sarà da costruire, o per meglio dire ricostruire, una squadra che deve ripartire quasi da zero. In questi giorni si fa un gran parlare delle questioni relative a Capitan Di Lorenzo e a Kvaratskhelia. Entrambi vorrebbero cambiare aria, ma entrambi sono stati dichiarati incedibili dal Presidente De Laurentiis.

Vedremo come andrà a finire, ma quel che è certo è che intanto Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del Napoli, si sta muovendo in anticipo per rinforzare la rosa. Rafa Marin, difensore classe 2002 del Real Madrid, ma nell’ultima stagione in prestito all’Alaves, sembra ormai ad un passo dal club partenopeo. Il vero sogno in difesa, però, si chiama Alessandro Buongiorno.

Napoli, dalla difesa all’attacco

Il Napoli sembra aver offerta 30-35 milioni di euro per l’acquisto del capitano del Torino, ma il club granata non molla e ne vuole almeno 40. La sensazione è che l’affare alla fine si farà e Buongiorno, insieme a Marin, comporrà la nuova difesa azzurra. Mario Hermoso, calciatore che il 30 giugno si svincolerà dall’Atletico Madrid, potrebbe completare la rifondazione nel reparto arretrato.

Dopo aver messo apposto la difesa, poi, si penserà al centrocampo ed all’attacco. Nel reparto avanzato dipende però tutto dall’uscita di Victor Osimhen. Il nigeriano ha una clausola rescissoria di 135 milioni di euro, ma al momento non ci sono offerte concrete. Solo dopo la sua cessione ci si potrà concentrare sull’acquisto del suo sostituto. Gli obiettivi reali restano Lukaku e Dovbyk.

Napoli, occhi sullo slovacco Schranz

Nel frattempo, però, spunta un nome nuovo per la prima linea. Si tratta dello slovacco Ivan Schranz. A sorpresa, il classe 1993, dopo due giornate di Euro 2024, è il capocannoniere del torneo, insieme a Musiala, con due reti. Gol all’esordio contro il Belgio e rete contro l’Ucraina.

Schranz milita nello Slavia Praga e quest’anno ha messo a segno 8 reti e 5 assist in 32 partite totali in stagione. Soltanto due sono le sue reti in campionato, mentre i milanisti se lo ricordano bene per aver segnato a San Siro contro i rossoneri nel 4-2 dell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Lo slovacco è un esterno che può essere impiegato anche come punta, ma nello scacchiere tattico di Conte potrebbe diventare un’ottima alternativa come seconda punta.