“Simo, ricordi gli scorsi mercati? È cambiato tutto” | Marotta chiama Inzaghi: annunciata una novità CRUCIALE

Il nuovo Presidente dell’Inter, di concerto con la proprietà, ha annunciato il cambio di strategie in ottica calciomercato.

In casa Inter, poco meno di un mese fa, ci si è trovati nel bel mezzo di una sorta di rivoluzione societaria con il passaggio di consegne da Steven Zhang al Fondo Oaktree che ha escusso in pegno la società dopo il mancato rispetto dei termini già concordati circa il prestito che i californiani avevano concesso all’ormai ex presidente dell’Inter.

Una rivoluzione che però non ha portato altri cambiamenti anzi, ha visto Giuseppe Marotta, già amministratore delegato e plenipotenziario del club, essere nominato nuovo Presidente dell’Inter. Un’investitura pesante ed importante che rende l’idea del ruolo, ancora più centrale se possibile, che l’ex dirigente della Juve avrà all’interno della società.

Marotta si è già messo al lavoro e, dopo aver chiuso in tempi non sospetti gli acquisti a parametro zero di Taremi e Zielinski, si è poi concentrato sul discorso rinnovi, raggiungendo un’intesa di massima, non ancora formalizzata, per il prolungamento del rapporto professionale con il Capitano, Lautaro Martinez, Nicolò Barella e l’allenatore, Simone Inzaghi.

Prima di passare ad ulteriori acquisti per rinforzare la squadra, ora l’Inter dovrà pensare anche ad alcune cessioni che generino le necessarie plusvalenze per far respirare le casse societarie. In queste ore, però, si sta anche discutendo circa una sorta di diktat che sarebbe arrivata dall’alto e che Beppe Marotta dovrebbe far rispettare già a partire da questa sessione estiva di calciomercato.

Inter, cambio di piani sul mercato

In questi ultimi anni, nonostante i diversi problemi economici-finanziari in capo all’ormai ex proprietà che hanno portato alla necessità di cessioni importanti e anche un po’ dolorose, la squadra è sempre rimasta competitiva, anzi ha sempre aumentato il proprio valore e la propria forza. Questo perché Marotta e Ausilio hanno voluto puntare sull’usato sicuro.

Giocatori di livello, già vincenti e di assoluta valore, ma soprattutto con un’esperienza tale che aiutava lo spogliatoio ed il gruppo squadra a migliorare la mentalità e la cattiveria nelle partite di cartello. Vanno visti in quest’ottica gli acquisti negli ultimi anni dei vari Sommer, Pavard, Mkhitaryan, Calhanoglu, Marcus Thuram, Dzeko ed altri ancora.

Inter, rinnova il giovane Alexiou

Giocatori forti e di livello che però non possono offrire prospettive a medio-lungo termine vista anche la carta d’identità. Oaktree, invece, vuole cambiare questa filosofia ed abbassare l’età media della rosa. Per questa ragione non è del tutto sicura la partenza di diversi giovani che torneranno dai rispettivi prestiti e che potrebbero restare alla Pinetina. Discorso che vale soprattutto per il talento argentino, classe 2005, Valentin Carboni.

Va vista anche in quest’ottica, nel frattempo, la valorizzazione dei giovani dell’ottima Primavera nerazzurra che in questi anni ha raggiunto risultati importanti. Fa parte della formazione allenata da Chivu, tra gli altri, anche Christos Alexiou, difensore centrale greco classe 2005, che ha appena rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2026.