Giuntoli col gioco delle 3 carte: venduto il pupillo a cifre altissime | Incontro last minute per definire i dettagli

La Juve ormai pensa solo a vendere: via anche il giovane talento, i tifosi saranno infuriati per gli ultimi sviluppi di mercato

La complessa operazione di mercato tra la Juventus e l’Aston Villa, che coinvolge Douglas Luiz, Weston McKennie e Samuel Iling-Junior, continua a rimanere in una fase di stallo. Nonostante gli sforzi delle dirigenze di entrambe le squadre, l’intesa non è ancora stata raggiunta.

Le trattative sono in corso per trovare soluzioni alternative, incluse potenziali contropartite tecniche da inserire nell’affare. Gli ostacoli principali sembrano derivare dall’accordo personale tra McKennie e il club inglese, con divergenze sulle condizioni contrattuali.

Nelle settimane passate, le parti hanno definito le cifre dell’operazione, con un conguaglio che dovrebbe oscillare tra i 18 e i 20 milioni di euro a favore dell’Aston Villa. Sono troppi però, per ora, i punti su cui non c’è ancora un accordo.

L’Aston Villa avrebbe voluto includere Matias Soulè nella trattativa, ma la Juve ha valutato l’argentino 40 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe anche la Roma, che non sarebbe però disposta a sborsare tale cifra.

Questione Rabiot

Intanto la Juventus ha presentato ad Adrien Rabiot un’offerta di rinnovo biennale con opzione per un terzo anno, del valore di 7,5 milioni di euro a stagione. Al momento, il giocatore francese e la sua madre-agente, Veronique, non hanno ancora preso una decisione definitiva e sembrano voler guadagnare tempo per valutare altre possibilità.

Parallelamente, il Milan ha manifestato interesse per Rabiot, contattando Veronique per esplorare la possibilità di un trasferimento. Le richieste economiche per l’ingaggio del centrocampista sembrano elevate per il club rossonero.

Prestito o contropartita?

La Juventus sta attualmente cercando una nuova destinazione per il giovane difensore Tommaso Barbieri, dopo averlo contro-riscattato dal Pisa per 3,1 milioni di euro. Tra le squadre interessate al classe 2002 ci sono Bologna e Venezia, con quest’ultima che potrebbe accogliere il giocatore in prestito per la prossima stagione. La possibilità di un trasferimento in Serie A è per Barbieri un’importante opportunità di crescita, dopo una buona annata in Serie B con il Pisa, dove ha accumulato 31 presenze, 3 gol e 3 assist.

Giuntoli nel frattempo, sta considerando l’uso di Barbieri come pedina di scambio in diverse trattative di mercato. Il suo cartellino potrebbe infatti essere inserito per abbassare le pretese dell’Atalanta nella trattativa per Teun Koopmeiners o per facilitare l’acquisizione di Riccardo Calafiori dal Bologna, un difensore che i bianconeri seguono da tempo.