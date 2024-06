Spalletti è il passato: tu per me sei inutile | Conte pota i rami secchi: addio per sempre all’eroe dello Scudetto

Il tecnico leccese si troverà ad allenare una squadra molto diversa rispetto a quella che ha vinto lo Scudetto con l’attuale ct. della Nazionale.

L’arrivo di Antonio Conte di solito, in quasi tutte le esperienze avute fin qui dal tecnico leccese in panchina, fa rima anche con cambiamenti radicali all’interno della rosa e dello spogliatoio o, in alcuni casi, addirittura con rivoluzione vere e proprie.

Sarà sicuramente così anche a Napoli dove Conte eredita una situazione che, dopo lo Scudetto di Luciano Spalletti conquistato nel maggio 2023, è diventata quasi insostenibile, sia dal punto di vista dell’ambiente all’interno dello spogliatoio, sia per quel che riguarda l’assetto societario.

Nel frattempo a Napoli è anche arrivato un nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna che si occuperà, proprio insieme all’ex allenatore di Inter e Juventus, di pianificare il mercato e la nuova rosa. Sono diversi i calciatori dell’ultimo disastroso campionato che non faranno più parte del club partenopeo.

Prima di tutto Piotr Zielinski che, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, passerà all’Inter. Dovrebbe essere ceduto anche Victor Osimhen per il quale si aspetta soltanto l’offerta giusta sul mercato. Diego Demme, altro giocatore in scadenza, andrà via, mentre Alex Meret potrebbe rinnovare e restare, ma questo si capirà soltanto nelle prossime settimane.

Napoli, da capire le situazione Di Lorenzo e Kvara

Non dovrebbero rientrare nei piani di Antonio Conte nemmeno i vari Mario Rui, Mazzocchi, Politano, Juan Jesus, Ostigard e Natan. Soprattutto in difesa, infatti, si prospetta una vera e propria rivoluzione con tre calciatori che sono in procinto di diventare azzurri. Rafa Marin arriverà in prestito dal Real Madrid, Alessandro Buongiorno è il vero obiettivo del club per quanto riguarda la retroguardia e Mario Hermoso può diventare del Napoli in ogni momento.

Da capire, ovviamente, come si risolveranno le questioni legate a Giovanni Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Il Napoli e Antonio Conte ritengono fondamentali i due calciatori per il progetto, mentre i procuratori dei due hanno già fatto capire e detto più volte di volere assolutamente che i loro assistiti lascino Napoli in questa finestra di mercato.

Mercato Napoli, Zanoli verso il Cagliari

Non farà parte nemmeno nella prossima stagione della rosa del Napoli, invece, Alessandro Zanoli. Il terzino destro, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito con la maglia della Salernitana, vivendo un’annata sciagurata sia a titolo personale che di squadra, piaceva molto a Spalletti che lo ha impiegato in più di qualche occasione.

Antonio Conte, invece, non lo ritiene adatto al suo stile di gioco e quindi si valuta una sua nuova cessione. Zanoli piace molto al Cagliari che intanto dovrebbe sostituire, sempre in difesa, il partente Dossena con Sebastiano Luperto dell’Empoli. Il Napoli, ora, deve solo decidere se cedere il suo terzino destro ancora una volta in prestito oppure a titolo definitivo.