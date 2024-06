Se lo vendete, mi dimetto | Fonseca blocca la cessione: o rimane al Milan o lo segue con lui

Fonseca ha messo un out out ed è pronto ad andarsene se non sarà trattenuto un giocatore del Milan su cui intende puntare

La nuova gestione targata Paulo Fonseca sarà all’insegna della gioventù. Con l’addio di Kjaer e di Giroud, la rosa del club lombardo sarà tra quelle con l’età media più bassa d’Europa, frutto di una filosofia dirigenziale che prosegue la sua precisa volontà di valorizzare i talenti. In questa direzione va inserita anche la recente creazione dell’Under 23 che prenderà parte al campionato di Lega Pro, con i rossoneri che sono il terzo club in Italia dopo Juventus ed Atalanta.

Anche gli obiettivi di mercato sono tutti con un’età molto giovane o al giro di boa della loro carriera, pronti a dire la loro a Milanello e in una società gloriosa che vuole tornare a competere sia in Italia che in Europa.

Il nuovo numero 9 sarà di prospettiva ma con garanzia di doppia cifra per continuare l’incisività di un reparto offensivo che ha fatto molto bene la scorsa stagione, conclusa con il secondo posto in classifica in A.

Sarà sinergia totale tra Daniele Bonera, tecnico dell’Under 23, e Fonseca, pronto a monitorare le prestazioni dei giovani rossoneri e convocarli man mano con la prima squadra, cercando di lanciarli e di dare loro fiducia.

Chaka Traoré è apprezzato da Fonseca, vuole testarlo in ritiro

Tra questi anche Chaka Traorè e, secondo quanto riportato da Milan News, sarà valutato nel corso dell’estate dal nuovo allenatore rossonero. La giovane ala, rientrato dopo la parentesi in prestito al Palermo che non ha esercitato il diritto di riscatto, è uno dei pochi giovani giocatori che ha possibilità di giocarsi le sue carte.

L’esterno classe 2004 ha comunque mercato, tanto che sono arrivate già alcune proposte in Italia e all’estero, tutte al momento rispedite al mittente. Insieme a Camarda potrebbe essere la stella dell’Under 23.

In Lega Pro i talenti del settore giovanile del Milan potranno mettersi in mostra

La Primavera del Milan è stata grande protagonista anche in Youth League, con una storica finale raggiunta, a dimostrazione della crescita della squadra e dei suoi migliori giocatori.

Tra la Primavera e la A c’è però una differenza tecnica enorme e per questo motivo Cardinale ha spinto e alla fine ottenuto la possibilità di far disputare alla nuova Under 23 rossonera il campionato di Lega Pro.