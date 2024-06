Ribaltone totale in Serie A: esclusione DEFINITIVA dalla Champions League | Doccia ghiacciata per i tifosi

Brutta notizia per i tanti appassionati di calcio italiani per quel che riguarda la competizione più amata e vista al Mondo.

Una rivoluzione vera e propria che da settembre vedrà stravolto un format che negli ultimi anni era diventato consuetudine e vedeva coinvolte quattro squadre della nostra Serie A ogni anno. La Champions League cambia pelle e vedrà delle novità che puntano a migliorare lo spettacolo e la competitività del torneo.

La prima grossa novità per quel che riguarda il nostro calcio è data dal fatto che per la prima volta in assoluto saranno cinque le squadre italiane impegnate nella competizione. Questo perché, grazie al nuovo format, le due Nazioni che hanno ottenuto il coefficiente di punteggio più alto tra le tre competizioni UEFA nella stagione appena conclusa, aveva diritto ad iscrivere le prime cinque del proprio campionato.

Ed è così che per la nostra Serie A le squadre che si presenteranno ai blocchi di partenza della prossima Champions League sono l’Inter, campione d’Italia, il Milan, secondo in classifica, la Juventus terza, l’Atalanta, quarta e vincitrice dell’Europa League ed il Bologna, quinto in classifica e grandissima sorpresa e novità per quel che riguarda l’Italia.

L’Inter sarà sorteggiata in prima fascia, mentre in seconda ci saranno Atalanta e Juventus. Ancora incerto il destino del Milan che balla tra la seconda e la terza fascia. Tutto dipenderà da alcune squadre che giocheranno i preliminari e, qualificandosi al girone unico, scalzerebbero i rossoneri dalle palline inserite nella seconda urna. Il Bologna, invece, sarà inserito in quarta fascia.

Champions League, le novità sul palinsesto tv

La nuova Champions League vedrà novità importanti anche sul numero delle squadre presenti (36 invece di 32) e delle partite previste che saranno di più rispetto agli ultimi anni. Novità anche sui criteri di qualificazione alle fasi successive del torneo. Ci sarà un tabellone tennistico che, al termine del girone unico, vedrà alcune squadre affrontarsi in una sorta di spareggio per accedere agli ottavi di finale.

Novità importanti anche per quel che riguarda i diritti tv della competizione. A differenza degli ultimi anni, infatti, saranno soltanto due le emittenti che trasmetteranno in diretta ed in esclusiva la prossima, nuova Champions League. Esce di scena Mediaset, mentre restano SkySport e Amazon Prime Video. La prima trasmetterà 185 delle 203 partite previste in esclusiva, mentre la seconda avrà in esclusiva la migliore partita di una squadra italiana ogni turno.

+++#ChampionsLeague, nessuna delle squadre italiane andrà in chiaro: #Sky ha deciso di mandare in chiaro, su TV8, la miglior partita straniera+++ — Sportface (@sportface2016) June 20, 2024

Champions League, nessun match delle italiane in chiaro

Rispetto agli ultimi anni e a quel che succede da sempre, però, la novità più importante, ma anche più triste per milioni di appassionati, è quella relativa al fatto che non ci saranno partite delle italiane in chiaro. Sky, infatti, concederà a Tv8 la possibilità di far vedere un match a settimana, ma soltanto tra club esteri.

Per tutti gli appassionati di calcio che non possono permettersi un abbonamento a pagamento, quindi, non ci sarà la possibilità di vedere alcuna partita della propria squadra del cuore. Nessuna italiana sarà quindi trasmessa in chiaro, ma tutte le loro partite saranno visibili soltanto su SkySport e Prime Video.