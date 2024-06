Ammettere lo sbaglio è da persone intelligenti | Ausilio torna sui suoi passi: rivenduto col RESO

Il direttore sportivo nerazzurro potrebbe effettuare un’operazione di mercato che porterebbe ad un clamoroso dietrofront.

Il cambio di proprietà, anche se in maniera abbastanza paradossale, ha dato un po’ di tranquillità all’ambiente Inter, soprattutto per quel che riguarda la situazione economica-finanziaria. Il Fondo Oaktree è diventato proprietario del club ed ora cercherà di rientrare dalle cifre investite sotto forma di prestito a Steven Zhang.

Il fondo californiano non ha mai voluto cambiare troppe cose ed ha capito che per mantenere il club ad altissimi livelli, ma nello stesso tempo generare una situazione virtuosa che punti alla sostenibilità economica, non avrebbe dovuto toccare nulla dal punto di vista dirigenziale.

Giuseppe Marotta è stato così nominato nuovo Presidente dal Consiglio d’Amministrazione, mentre sono rimasti al loro posto anche tutti gli altri esponenti della dirigenza. Da Baccin ad Antonello, passando soprattutto per Piero Ausilio che in questi anni è stato il vero e proprio stratega dei vari mercati nerazzurri.

Il direttore sportivo interista ha sempre lavorato in stretta sinergia con Giuseppe Marotta, portando avanti però, spesso in piena autonomia, trattative di mercato importanti, sia in entrata che in uscita. Trattative che, però, ovviamente, dovevano passare sotto il benestare della società che poi ne indicava la fattibilità o ne poneva il veto.

Ausilio, Frattesi il suo pupillo

Uno degli acquisti targati Piero Ausilio degli ultimi tempi è sicuramente quello di Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale fu strappato alla concorrenza di Milan e Juventus, tra le altre, circa un anno fa ed il suo arrivo è sempre stato motivo di orgoglio per il direttore sportivo nerazzurro.

Sei milioni per il prestito al Sassuolo, più un obbligo di riscatto fissato a 27 e scattato dopo un anno. Altri cinque milioni di bonus, inoltre, che arrivano a portare la cifra totale a 38 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante, una delle più alte investite dall’Inter in questi ultimi anni. I nerazzurri credono fortemente in Frattesi, ma il calciatore si è ritrovato ad essere semplicemente una riserva di lusso nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Mercato, Frattesi riflette sul suo futuro

Nonostante la tanta panchina e le appena 28 partite disputate, tante subentrando nel secondo tempo, nell’ultima Serie A, Frattesi ha realizzato ben sei gol, fornendo anche tre assist vincenti ai compagni. L’ex Sassuolo è contento di giocare in una grande squadra, ma vorrebbe essere maggiormente protagonista e per questa ragione sta riflettendo sul suo futuro.

L’Inter non vorrebbe venderlo, ma alla fine sa che deciderà il calciatore cos’è meglio per il suo futuro. Se Frattesi decidesse di andare via ci sarebbe comunque la fila di squadre interessate al suo acquisto. I nerazzurri potrebbero rivenderlo ad una cifra importante e, quindi, non opporrebbero particolare resistenza. Daniele De Rossi e la sua Roma, squadra in cui è cresciuto il centrocampista azzurro, sognano il suo acquisto.