Il mio grosso matrimonio col bomber greco | Thiago Motta su tutte le furie: aspettata la firma per ingaggiare lui

Thiago Motta resta deluso per l’acquisto del bomber greco, sperava che la trattativa non andasse a buon fine e invece sta per arrivare l’ufficialità

Per Thiago Motta un salto di carriera con la nomina di nuovo allenatore della Juventus. Una gavetta che lo ha visto prima fare bene a La Spezia, con una salvezza conquistata con merito dai liguri, e poi a Bologna dove ha raggiunto una storica qualificazione in Champions League, frutto di un gioco offensivo, idee chiare e la valorizzazione di giovani talenti che adesso sono oggetto dei desideri dei top club italiani e non solo.

Tra questi Joshua Zirkzee che ha fatto intravedere giocate da fuoriclasse nella sua prima stagione in Italia, chiusa in doppia cifra e con un notevole contributo anche in fase di costruzione, tanto da essere l’obiettivo primario per l’attacco del Milan.

Bologna che, dal canto suo, sta provando a trattenerlo ma il suo futuro sarà delineato dopo gli Europei che sta disputando con la maglia dell’Olanda.

Emiliani che si stanno tutelando e che provano a battere la concorrenza del Benfica per un degno sostituto che è finito nel mirino anche di alcune squadre di Premier League che dispongono di finanze maggiori.

Il Bologna è in corsa per ingaggiare la punta greca

Il suo nome è Fotis Ioannidis, attaccante in forza ai greci del Panathinaikos, classe 2000, autore di ben 23 reti e 9 assist nell’ultima annata. Il club che ne detiene il cartellino ha rifiutato in questi giorni un’offerta di 25 milioni proveniente dall’Ipswich Town neopromosso in Premier League.

Per il momento il Bologna non si spinge oltre i 20 milioni comprensivi di bonus, ma il gradimento per il giocatore è molto forte data la chance che i rossoblù offrono al bomber di poter disputare la Champions.

Le caratteristiche che rendono Ioannidis un potenziale bomber anche in Serie A

In Grecia descrivono Ioannidis come un attaccante forte fisicamente e pericoloso da ogni posizione, dotato di un gran piede per giocare anche fuori dall’area di rigore, con ampi margini di miglioramento che Vincenzo Italiano avrà il compito di rendere visibili.

Per Motta il rimpianto di non poter allenare un centravanti di così buone promesse resta e si augura che Cristiano Giuntoli possa metterli a disposizione giocatori di livello per poter fare bene anche su una panchina che scotta come quella della Vecchia Signora.