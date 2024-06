Osimhen, CLAMOROSO cambio di programma: passo indietro totale | Arrivato l’annuncio UFFICIALE

Il bomber nigeriano, che ultimamente ha fatto parlare molto di sé tra sfoghi social e mercato, cambia i suoi programmi.

Ci sono calciatori che ad un certo punto della loro carriera raggiungono una fama tale da far parlare di sé in ogni occasione, sia nel bene che nel male. A volte sono semplicemente gli idoli e i beniamini dei tifosi della squadra di calcio per cui giocano e quindi di loro si parla a prescindere.

Uno di questi, soprattutto dopo lo Scudetto vinto poco più di un anno fa, con titolo di capocannoniere annesso, è sicuramente Victor Osimhen. Dopo aver appunto conquistato il Tricolore con il Napoli, infatti, il nigeriano è stato sicuramente più croce che delizia per i napoletani.

Prima le discussioni sul mancato rinnovo durante l’estate scorsa, le offerte faraoniche di altre squadre rispedite al mittente dal Presidente Aurelio De Laurentiis e le bizze, tra post social e discussioni indirette con ADL, durante i primi mesi della stagione.

Una stagione complicata che lo ha visto spesso ai box per infortunio e che sicuramente è stata la peggiore da quando veste la maglia del Napoli. A fine 2023, però, è arrivato il rinnovo tanto atteso con il club partenopeo, ma il prolungamento è sembrato più un escamotage che hanno trovato le parti per non farlo partire a zero, visto l’inserimento di una clausola rescissoria da 135 milioni di euro.

Osimhen, le offerte latitano

Ora, Osimhen sembra sempre sul piede di partenza e quasi sicuramente lascerà Napoli in estate, ma intanto non sono ancora pervenute offerte vere e proprie sul tavolo di Manna e De Laurentiis. L’estate è però ancora lunga e i partenopei stanno comunque cercando un’altra punta da regalare ad Antonio Conte.

In questi anni, e sicuramente non solo per quel che riguarda Victor Osimhen, si sono sempre scatenate polemiche per il periodo in cui, ogni due anni, viene disputata la Coppa d’Africa che, tra gennaio e febbraio, priva diverse squadre di Serie A, e non solo, di calciatori importanti che rispondono alle chiamate delle proprie Nazionali.

Coppa d’Africa 2026, ecco le date ufficiali

Si è sempre discusso di una soluzione che possa evitare questo problema e, per quel che riguarda la Coppa d’Africa 2026, si era arrivati alla decisione di farla giocare in estate tra il 23 giugno ed il 23 luglio. Competizione che si giocherà in Marocco. Ora, però, i dirigenti africani hanno deciso di cambiare nuovamente data perché non è consigliabile far disputare il torneo tra giugno e luglio a causa del troppo caldo che si abbatte in quella zona.

Si è arrivati, quindi, ad un ufficiale spostamento della data. La Coppa d’Africa in Marocco si disputerà, quindi, tra il 21 dicembre 2025 ed il 18 gennaio 2026. Si è pensato, così, ad un modo per non pesare troppo sui campionati europei che in quel periodo sono in parte fermi per la pausa invernale, non più prevista però in Serie A.