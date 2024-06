LUKAKATA a Milano: stavolta ha scelto i colori rossoneri | Snobbata ancora l’Inter, tifosi imbestialiti

Colpo di scena nel mercato degli attaccanti, da Lukaku un ritorno in A che nessuno si aspettava, a Milano per vendicarsi dei tifosi interisti

Il futuro di Romelu Lukaku è di nuovo oggetto di mistero. Il centravanti belga sta disputando l’Europeo con il suo Belgio con un inizio da horror e una sconfitta che nessuno si aspettava per mano della Slovacchia di Francesco Calzona. Il bomber ha visto strozzata l’esultanza per ben due volte con l’annullamento di reti ma ha anche fallito altre occasioni importanti per regalare almeno un punto alla sua Nazionale che parte così in salita nel torneo tedesco.

Per Lukaku le sorti della sua carriera con i club saranno definiti dopo la fine degli Europei, con il centravanti che è tornato al Chelsea, squadra depositaria del suo cartellino ma che ha intenzione di cederlo a titolo definitivo dopo alcune stagioni in prestito.

Accostato al Napoli di Antonio Conte che ha saputo valorizzarlo al meglio quando lo ha allenato e che potrebbe necessitare di una nuova punta centrale nel caso di cessione di Victor Osimhen.

Invece gli ultimi dodici mesi per Lukaku sono stati alla Roma con 21 reti realizzate tra tutte le competizioni, un bottino di tutto rispetto e che ha contribuito alla semifinale raggiunta in Europa League.

Abraham il nuovo nome per l’attacco del Milan, piace molto a Fonseca

Un suo ex compagno di squadra, Tammy Abraham, è invece il nuovo nome accostato al Milan per il ruolo di erede di Olivier Giroud, nel caso in cui non si concretizzasse la trattativa per ingaggiare Joshua Zirkzee che resta l’obiettivo primario per l’attacco dei rossoneri.

A riportare questa indiscrezioni è Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube. Fonseca preferisce un attaccante d’area, uno che detti la profondità, caratteristiche che Abraham ha e che può arrivare per 30 milioni, con un ingaggio previsto di sei, in linea con quelli della rosa.

La Roma attende un’offerta e si prepara a investire la cifra su Chiesa

Roma che, dal canto suo, attende un’offerta che potrebbe servire per virare poi su Federico Chiesa anche se servirebbe comunque un nuovo centravanti dato che l’azzurro sarebbe impiegato come esterno nel tridente di Daniele De Rossi.

Quello che è previsto è un valzer di attaccanti che farà sognare i tifosi sotto l’ombrellone fino al 31 agosto, giorno di chiusura del calciomercato.