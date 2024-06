Altro che Kvaratskhelia, questo è 10 volte più forte | Conte accoglie il suo nuovo asso: da Euro 2024 al Napoli

Conte accoglie l’erede di Kvaratskhelia. Impegnato a Euro 2024 con la sua nazionale, è considerato molto più forte del georgiano.

Legatosi ufficialmente al Napoli del patron Aurelio De Laurentiis lo scorso 5 giugno, Antonio Conte non vede l’ora di iniziare la sua esperienza sulla panchina del club azzurro col chiaro scopo di riportare in alto il suo nome dopo la disastrosa stagione 2023-2024 appena conclusasi.

Una stagione, quella post scudetto, che, iniziata con l’obiettivo dichiarato di confermarsi sul tetto d’Italia per la seconda volta consecutiva, si è rivelata invece una vera e propria tragedia sportiva sotto ogni punto di vista con la squadra fuori praticamente subito dalla lotta scudetto, eliminata agli ottavi di finale di Coppa Italia e Champions League e sconfitta in finale di Supercoppa Italiana.

Delusioni su delusioni, quelle messe in fila da Osimhen e compagni, sulle quali hanno avuto un ruolo negativamente importante i tre allenatori cambiati, Garcia, Mazzarri e Calzona, i quali non sono stati in grado di risollevare le sorti di un gruppo che appena un anno fa festeggiava meritatamente la vittoria del terzo scudetto della storia della società partenopea.

Una società, quella del capoluogo campano, che per ritrovare lo smalto perduto ha quindi deciso di affidarsi, come detto, ad Antonio Conte il quale, da esperto di vittorie di titoli nazionali, sarà chiamato a spronare a dovere i suoi nuovi giocatori ai quali, dal prossimo 17 agosto in poi, spetterà l’arduo ma intrigante compito di puntare al quarto tricolore della storia del Napoli.

Napoli, Kvaratskhelia potrebbe dire addio dopo due anni

Acquistato per poco meno di 14 milioni di euro dalla Dinamo Batumi nell’estate 2022, Kvicha Kvaratskhelia è senza alcun’ombra di dubbio uno dei pezzi da 90 del Napoli del presidente, Aurelio De Laurentiis. Una squadra, quella partenopea, che, accoltolo con un mix tra stupore e scetticismo, ha potuto ammirare fin da subito l’eccelso talento del fuoriclasse georgiano, capace di affermarsi in poco tempo come uno dei migliori giocatori della nostra Serie A.

Un campionato, quello nostrano, nel quale il classe 2001, in due stagioni, ha segnato fin qui 23 gol in 68 presenze, che rappresentano un bottino di tutto rispetto per un esterno d’attacco che, sebbene legato al Napoli da un contratto che scadrà il 30 giugn0 2027, potrebbe dire anticipatamente addio alla società partenopea per andare a giocare in una squadra impegnata in Champions League.

Napoli, occhi su Asani se parte Kvaratskhelia

Messa in preventivo la possibilità di perdere Khvicha Kvaratskhelia al termine di Euro 2024, il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe avviato le ricerche per trovare un suo valido sostituto qualora dovesse davvero concretizzarsi l’addio di cui tutti parlano ormai da giorni.

Un addio, quello dell’attaccante georgiano, che, sebbene non ancora discusso a tavolino, potrebbe essere pareggiato dall’arrivo dell’albanese Jasir Asani del Gwangju il quale, impegnato attualmente a Euro 2024 con la sua nazionale, sarebbe recentemente finito nella lista dei desideri di Antonio Conte il quale, stando a quanto riferito dall’agente Fifa, Serxhio Mezi a 1 Football Club su 1 Station Radio avrebbe intenzione di puntare su di lui nel caso non dovesse avere a disposizione Kvaratskhelia dopo l’Europeo.