Altro che Dumfries: il tradimento più brutto è dell’altro esterno | Ha già l’accordo coi rivali di sempre

Molto mercato attorno al club Campione d’Italia sia in forma diretta che in modo indiretto. Cambiano gli scenari sulle fasce.

Entra nel vivo il mercato per quel che riguarda le squadre del nostro campionato. La caccia all’Inter campione d’Italia è partita e tutte le altre big di Serie A cercheranno di rinforzarsi adeguatamente per rendere il prossimo campionato meno scontato e decisamente più avvincente rispetto all’ultimo.

Paradossalmente, però, allo stato attuale delle cose, è proprio l’Inter di Simone Inzaghi la squadra che al momento si è già rinforzata di più per quel che riguarda i nuovi acquisti. Dopo il 30 giugno, infatti, alla scadenza naturale del proprio contratto con le loro rispettive società attuali, diventeranno nuovi calciatori nerazzurri Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.

Due rinforzi di livello che aumentano la competitività di centrocampo e attacco interista, già fortissimi nella stagione appena trascorsa. Dopo gli accordi per i rinnovi di Simone Inzaghi, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, per cui mancano soltanto alcuni dettagli, sarà tempo di pensare ad alcune cessioni necessarie per generare plusvalenze.

Oltre ai ragazzi che l’Inter ha in prestito in giro per l’Italia e l’Europa che potranno essere ceduti a titolo definitivo, il calciatore più sacrificabile dell’attuale rosa nerazzurra resta Denzel Dumfries. L’olandese ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 e c’è molta distanza tra le parti per quel che concerne un eventuale rinnovo.

Mercato, Dumfries resta sul mercato

A questo punto, quindi, o l’olandese verrà ceduto in questa sessione estiva di mercato oppure si arriverà a perderlo a zero tra un anno. Eventualità, questa, che l’Inter vuole evitare. Si ascolteranno quindi le offerte che arriveranno per l’esterno destro sperando che, l’Europeo in corso di svolgimento in Germania, possa far lievitare il valore di mercato del ragazzo.

Dumfries, dopo due ottime prime stagioni all’Inter, ha un po’ deluso nell’ultima, quella dello Scudetto, tanto da perdere il posto a beneficio di Matteo Darmian che, soprattutto nel girone di ritorno, è stato spesso preferito alla concorrenza sulla corsia destra del centrocampo nerazzurro.

Mercato, Gosens ad un passo dal Bologna

Ha giocato nell’Inter per una stagione e mezza, ma è stato ceduto l’estate scorsa per 15 milioni di euro all’Union Berlino, invece, Robin Gosens che i nerazzurri prelevarono dall’Atalanta per una cifra vicina ai 25 milioni di euro nel gennaio 2022. Dopo una stagione positiva a livello personale, ma disastrosa a livello di squadra, il tedesco vuole tornare in Italia.

Per lui in prima fila c’è il Bologna che vuole rinforzare la fascia sinistra in vista anche dell’impegno nella prossima Champions League. Al momento c’è una differenza di un paio di milioni tra domanda e offerta, con i felsinei che offrono 7.5 milioni di euro complessivi all’Union per l’acquisto di Gosens ed i tedeschi che, invece, ne chiedono circa 10. La quadra potrebbe essere trovata a 8.5 più due di eventuali bonus.