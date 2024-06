Giuntoli sei un fenomeno: bomber ceduto e storia che si ripete al contrario | Dalla Juve alla Fiorentina subito

Capolavoro di Giuntoli: il direttore sportivo della Juventus ha ceduto il bomber alla Fiorentina. Via un esubero dalla rosa di Thiago Motta.

Giunta terza in campionato alle spalle del Milan di Stefano Pioli e dei campioni d’Italia dell’Inter guidati da Simone Inzaghi, la Juventus del presidente Gianluca Ferrero ha iniziato a pianificare con grande meticolosità la stagione 2024-2025 che scatterà ufficialmente il prossimo 17 agosto.

Una stagione, quella che inizierà poche settimane dopo la fine di Euro 2024, in cui i bianconeri affideranno le proprie fortune al loro nuovo allenatore, Thiago Motta, il quale, ingaggiato per sostituire l’esonerato Massimiliano Allegri, avrà l’arduo ma intrigante compito di riportare innanzitutto ai vertici del calcio italiano la società piemontese.

Una società, la Vecchia Signora, che, a secco di scudetti ormai dall’annata 2019-2020, è già al lavoro per costruire un gruppo ancora più ampio e competitivo che possa affrontare senza troppe difficoltà la pienissima stagione 2024-2025 la quale, com’è noto da tempo, vedrà Vlahovic e compagni impegnati in ben cinque competizioni.

Cinque competizioni, Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per club, in cui la formazione del tecnico italo-brasiliano sarà quasi obbligatoriamente chiamata a fare bene dopo l’anonimato degli ultimi anni. Un anonimato che, è giusto ricordare, è stato rotto recentemente dal trionfo in coppa nazionale conquistato lo scorso 15 maggio all’Olimpico di Roma ai danni dell’Atalanta.

Juventus, Kean verso l’addio: 0 gol in 20 partite giocate quest’anno

Desiderosa di tornare quanto prima protagonista in Italia e in Europa, la Juventus del direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha iniziato, come detto, a muoversi sul mercato in vista della stagione 2024-2025 che scatterà nel prossimo mese di agosto. Movimenti. ora come ora, soprattutto in uscita quelli della Vecchia Signora la quale, tra un’indiscrezione e l’altra, si prepara a trattare la cessione di un folto gruppo di calciatori non rientranti nei piani di Thiago Motta.

Un folto gruppo, composto da almeno sei/sette giocatori, in cui è ovviamente compreso anche Moise Kean che, finito praticamente ai margini della rosa, anche a causa di un rendimento stagionale a dir poco pessimo fatto di zero gol segnati in 20 presenze complessive, dovrebbe lasciare la Continassa nelle prossime settimane per andare a cercare maggiori fortune altrove.

Juventus, Palladino vuole Kean alla Fiorentina: contatti avviati tra le parti

Legatosi ufficialmente alla Fiorentina del presidente, Rocco Commisso lo scorso 4 giugno, in sostituzione del partente Vincenzo Italiano, Raffaele Palladino si appresta ad affrontare la sua prima stagione sulla panchina del glorioso club viola.

Un club, quello del capoluogo toscano, al quale l’ex tecnico del Monza avrebbe già chiesto come primo rinforzo per la prossima stagione, l’attuale numero 18 della Juventus, Moise Kean, che, corteggiato già nel mese di gennaio, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà starebbe valutando con grande attenzione l’offerta del club viola, pronto ad affidargli un ruolo di primissimo piano nel suo reparto avanzato. Se il centravanti juventino accetterà o meno la proposta della società toscana non ci è ancora dato saperlo, ma nelle prossime settimane dovremmo sicuramente saperne di più.