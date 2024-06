Ibra gasato, c’è la svolta definitiva: ha finalmente trovato il suo erede | A Milanello si presenterà con la sua 11

Novità per l’attacco del Milan, Ibrahimovic ha finalmente trovato una punta che possa replicare le prestazioni dell’ex bomber svedese, può arrivare nei prossimi giorni

Continuano le mosse della dirigenza del Milan per consegnare al nuovo allenatore Fonseca una rosa competitiva che possa dire la sua nella lotta per vincere il campionato e in Champions League. Le casse di Cardinale sono in salute e gli investimenti possono essere superiori rispetto alle rivali ma Furlani non si può permettere di sbagliare, individuando giocatori che diano un contributo immediato alla causa.

La speranza è quella di ingaggiare un nuovo attaccante che possa almeno replicare i numeri del partente Olivier Giroud che ha lasciato un’eredità molto pesante, il primo centravanti dopo oltre un decennio a sfatare la maledizione della maglia numero 9.

Zirkzee resta il favorito, con i 40 milioni di clausola rescissoria che sarebbero stati garantiti mentre c’è da colmare le distanze tra domanda e offerta per quanto riguarda le commissioni, il cui costo è ritenuto eccessivo.

Il rischio, per il Milan, è che l’olandese possa sfruttare la vetrina dell’Europeo che sta disputando con gli Orange per mettersi maggiormente in mostra e aumentare così la concorrenza, con la conseguenza di dover virare su altri nomi.

Ibrahimovic sponsorizza il talentuoso bomber della Bosnia

Intanto nelle ultime ore Ibrahimovic avrebbe mostrato apprezzamenti nei confronti del classe 1998 Ermedin Demirovic, attaccante bosniaco nato in Germania. Con la maglia dell’Ausburg nell’ultima stagione si è messo in mostra: in campionato, infatti, ha segnato ben 15 gol e 10 assist in 33 presenze, un bottino che non è passato indifferente.

Un giocatore che ha caratteristiche tecniche e fisiche simili sia all’ex bomber svedese che a Giroud, letale in area di rigore e in grado di far salire la squadra, facendo a sportellate con i difensori avversari.

Altri due nomi restano in attesa e sono il piano B

Più defilata resta la pista che porta a Jonathan David che gode della stima di Fonseca che lo ha allenato al Lille ma il costo di 40 milioni è ritenuto un investimento troppo azzardato non conoscendo la A e non avendo mai vestito la maglia di un top club.

La scelta più coraggiosa sarebbe, infine, quella di puntare tutto sul 16enne Francesco Camarda che ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista ma che dovrebbe essere il terminale offensiva della nuova Under 23 rossonera in Lega Pro.