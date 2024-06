L’Inter ci ricasca: ottenuto il SI’ UFFICIALE del fuoriclasse belga | Adolescenza passata sotto l’ombra di Lukaku

I nerazzurri, dopo le esperienze contrastanti avute con Big Rom, tornano a parlare belga. Arriva un connazionale del tanto chiacchierato ex.

Romelu Lukaku, in un modo o nell’altro, fa sempre parlare di sé. Dopo il grande apporto dato alla propria Nazionale durante le qualificazioni ad Euro 2024 in cui ha chiuso addirittura come capocannoniere dell’intera fase a gironi, sono tornate le critiche al termine del primo match della fase finale.

Nello sfortunato esordio del Belgio contro la Slovacchia, infatti, Lukaku ha sbagliato tre gol non impossibili, due di questi in maniera abbastanza clamorosa. La sfortuna si è poi accanita contro l’ormai ex attaccante della Roma a cui sono stati annullati due gol, uno per un fuorigioco millimetrico e l’altro per il fallo di mano di Openda che poi gli aveva fornito l’assist vincente.

Il Belgio non è riuscito a recuperare il gol iniziale della Slovacchia ed ha così perso la partita del debutto ad Euro 2024. Le critiche si sono tutte rivolte vero Big Rom che continua ad essere accusato di segnare soltanto contro le Nazionali, o le squadre in generale, piccole e di fallire invece gli appuntamenti importanti contro quelle di livello.

D’altronde anche il Mondiale in Qatar, a novembre 2022, si era chiuso per il Belgio al primo turno e con delle reti clamorose, almeno due, che Lukaku era riuscito a sbagliare contro la Croazia, aprendo la strada alla sconfitta della sua Nazionale e all’eliminazione di quest’ultima nel primo turno della competizione iridata.

Lukaku e quei fischi assordanti a San Siro

C’è chi, dalle parti della Milano nerazzurra, sicuramente non ha sofferto e non soffre quando vede Lukaku fallire le grandi occasioni o sbagliare gol facili. Il suo rapporto con l’Inter, infatti, come tutti sappiamo, si è incrinato in maniera definitiva durante l’estate scorsa quando ci fu il secondo tradimento del belga a tutto l’ambiente interista.

Da lì a pochi mesi si giocò Inter-Roma e tutta la San Siro nerazzurra fu dotata di fischietti per beccare l’ex beniamino ogni volta che toccava palla. Di queste ultime, in quella partita, Lukaku ne toccò davvero pochissime e il match terminò 1-0 a favore di quelli che poi sarebbero diventati i nuovi campioni d’Italia.

Inter, ufficializzato un nuovo arrivo

L’Inter, però, non ha chiuso definitivamente con il Belgio. Arriva l’ufficialità di un nuovo acquisto belga per il club nerazzurro. Non si tratta, però, di un rinforzo che andrà a rimpolpare la rosa di Simone Inzaghi, ma di un nuovo arrivo in ottica Inter femminile.

Arriva, infatti, Marie Detruyer, centrocampista belga che ha appena firmato un contratto fino al 2027 con il club nerazzurro. Ecco il comunicato ufficiale della società di Viale della Liberazione: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Marie Detruyer. La centrocampista belga classe 2004 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027”.