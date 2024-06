Fu l’incubo peggiore di Pioli | 5 minuti fa è stato LICENZIATO: comunicato ufficiale e tifosi in lacrime

Per Pioli è stato un’autentica bestia nera, ufficiale il suo licenziamento, arrivato il comunicato, se ne va anche lui dalla Serie A

Il suo addio dal Milan è stato annunciato con largo anticipo ed è divenuto realtà pochi giorni prima dell’ultima partita di A contro la Salernitana che è coincisa anche con l’ultima gara in rossonero di due senatori come Giroud e Kjaer. Per Pioli la fine di un ciclo che resta comunque con un bilancio decisamente positivo.

Pioli ha guidato per un quienquennio il club, riportando in alto sia in Italia che in Europa, con una semifinale di Champions League che mancava da ben 17 anni e un ritrovato appeal all’estero.

Tutto è iniziato nell’anno prima del Covid, periodo che è servito per far crescere alcuni talenti ingaggiati da Maldini e Massara e che oggi costituiscono lo zoccolo duro dell’organico che sarà a disposizione di Paulo Fonseca.

Centrale è stato il ruolo svolto da Zlatan Ibrahimovic, prima come terminale offensivo, poi come leader dello spogliatoio e chioccia per i giovani e adesso rimasto a livello dirigenziale a dare il proprio contributo per la causa rossonera.

Inter e Torino sono state le squadre contro le quali Pioli ha avuto più difficoltà

A pagare a caro prezzo è stato lo score negativo nei derby, con l’Inter di Simone Inzaghi che ha vinto gli ultimi sei tra cui quello che ha sancito la matematica conquista dello Scudetto per i rivali nerazzurri, uno smacco che i rossonero fanno ancora fatica a digerire.

Ma non è l’unico club che ha dato filo da torcere a Pioli. Infatti il Torino ha spesso battuto i rossoneri, con Juric vera bestia nera per Pioli, con il croato che è riuscito a ingabbiare gli attaccanti e colpire in contropiede.

Il Torino congeda Juric, ufficiale il suo licenziamento

Torino che ha ufficialmente annunciato la separazione con il tecnico Ivan Juric con un comunicato che riporta quanto segue: “Il Torino Football Club desidera ringraziare Ivan Juric e i suoi collaboratori per il lavoro svolto insieme in questi tre anni. La Società saluta Ivan Juric e il suo staff e augura il meglio nel proseguimento della loro carriera“.

Il sostituto dovrebbe essere Paolo Vanoli, scelto da Cairo e che ha avuto il merito di riportare, al termine della bagarre dei play-off, in Serie A il Venezia.