CLAMOROSO DAL MERCATO: Donnarumma rescinde il contratto | Rottura totale con la società, la Serie A ci pensa

Indiscrezione succulenta che porta a degli scenari inaspettati fino a poche ore fa. La frattura sembra ormai insanabile.

Da Europeo ad Europeo, dalla Nazionale alla Nazionale. In mezzo tante critiche, tante brutte supposizioni, tante accuse di comportamenti poco corretti e di una crescita e maturità calcistica che per alcuni non sarebbe mai arrivata. Qualche errore di troppo di certo ha contribuito a tutto ciò.

Gianluigi Donnarumma, però, anche in queste due prime uscite della Nazionale italiana ad Euro 2024, ha dimostrato di essere un fenomeno, probabilmente l’unico vero top player presente all’interno della rosa di Luciano Spalletti, uno che tra i pali fa davvero la differenza.

Eh sì, perché, dopo essere stato nominato il miglior calciatore dell’interno Europeo del 2021, quando grazie alle sue parate l’Italia è riuscita nell’impresa di aggiudicarsi il torneo continentale, Donnarumma sta di nuovo vestendo i panni di Superman e, tra Albania e Spagna, ha preso praticamente tutto ciò che si poteva prendere.

La parata nel finale del match contro l’Albania e le tante prodezze nella gara contro la Spagna tengono ancora in piedi la Nazionale azzurra e le regalano diverse chance di qualificazione agli ottavi di finale. Il migliore contro la Spagna, anzi l’unico al di sopra della sufficienza, ha fatto in modo che gli iberici non dilagassero, tenendo aperte le speranze di un pareggio fino all’ultimo minuto.

Gigio, critiche eccessive, ma anche errori

Eppure Gianluigi Donnarumma, soprattutto dopo l’addio burrascoso al Milan, ha subito tre anni di critiche pesanti, a volte sfociate addirittura in offese, e ridimensionamenti più o meno costruiti ad arte. Certo, il suo comportamento con la società e i tifosi rossoneri non è stato di certo da prendere ad esempio, ma le scelte di ogni professionista vanno rispettate.

Al Paris Saint Germain, in realtà, Gigio ha confermato le sue enormi doti tra i pali, ma ha altresì dimostrato di non essere cresciuto su quelli che erano e sono i suoi punti deboli: le uscite alte e il gioco con i piedi. Qualche errore sanguinoso non lo ha di certo aiutato, ma a volte si dimentica troppo in fretta quanto questo ragazzo, ancora 25enne, sia forte e decisivo.

Donnarumma senior, ad un passo la rottura con il Padova

Nella sua esperienza al Milan, inoltre, ci fu la controversa firma al secondo contratto, quello del 2017 nell’estate del Diavolo cinese, che fece molto discutere. All’epoca, per facilitare la milionaria firma con il club rossonero, Mino Raiola impose a Fassone e Mirabelli l’acquisto di Antonio Donnarumma, fratello di Gigio e da quel momento terzo portiere.

La sua esperienza al Milan si chiuse nello stesso momento in cui terminò quella del fratello minore e da quel momento in poi, Antonio, andò a parare in Serie C con il Padova. Ora, però, il suo futuro in Veneto sembra essere ad un bivio. Il club biancoscudato, infatti, sembra intenzionato a puntare sul giovane Fortin, dalla prossima stagione, come titolare. Donnarumma non accetterebbe il ruolo da secondo e, quindi, il divorzio sembra ad un passo.