Ammetto di aver sbagliato: lo cediamo alla prima offerta | Giuntoli fa un passo indietro, ceduto l’ex pallino

Il dirigente bianconero cerca di rimediare ad un errore commesso e da lui stesso ammesso nelle ultime ore.

Dopo l’arrivo circa un anno fa direttamente dal Napoli Campione d’Italia in carica, Cristiano Giuntoli vivrà la sua prima estate da protagonista sul mercato della Juventus. Come si è ripetuto più volte, infatti, l’ex direttore sportivo partenopeo nella scorsa sessione estiva di calciomercato non ha potuto operare in entrata, ma fu chiamato soltanto a piazzare gli esuberi tra cessioni definitive ed in prestito.

A gennaio, poi, piazzò un paio di colpi, ma senza portafoglio. Arrivarono, infatti, Tiago Djalò per circa 5 milioni di euro e Carlos Alcaraz, centrocampista argentino del Southampton che fu acquistato in prestito con diritto di riscatto fissato a quasi 50 milioni di euro.

Quella che si è aperta da poco è e sarà finalmente l’estate di Cristiano Giuntoli. Complice anche l’avvicendamento in panchina, con l’esonero di Massimiliano Allegri e l’arrivo di Thiago Motta, proprio dall’ex dirigente del Napoli fortemente cercato, voluto e corteggiato, il Football Director bianconero potrà gestire e guidare il mercato.

Le indicazioni sembrano chiare. La Juventus vivrà un’estate da protagonista e sono almeno un paio per ruolo i colpi che ci dovremo aspettare in queste settimane e in questi mesi. Tra trattative cominciate, altre quasi in dirittura d’arrivo ed altre probabili, i nomi che vengono accostati ai bianconeri sono tanti. Di Gregorio, Di Lorenzo, Calafiori, Douglas Luiz, Koopmeiners, Greenwood, Morata, Zirkzee.

Juve, le strategie di Giuntoli

Nomi di un certo livello e calibro che ovviamente fanno sognare i tifosi juventini che sperano di poter tornare a competere per lo Scudetto, ma soprattutto di riavvicinarsi all’Inter fresca Campione d’Italia. Giuntoli, però, dovrà fare un grosso lavoro anche sul fronte mercato in uscita.

Sono tanti i calciatori che non sembrano far parte del progetto tecnico di Thiago Motta e che dovranno essere ceduti o piazzati in prestito nel corso dell’estate. Alcuni sono però soltanto dei giovani su cui la Juventus crede e su cui soprattutto non vuole perdere il controllo diretto. Fa parte di questa schiera, per esempio, Tiago Djalò.

Mercato, il Porto chiede in prestito Djalò

Il centrale portoghese, che come detto prima la Juventus ha acquistato a gennaio dal Lille per circa 5 milioni di euro, anticipando le mosse dell’Inter che lo avrebbe preso a zero in estate, è sceso soltanto una volta in campo con la maglia bianconera, subentrando ad Alex Sandro nel corso dell’ultima partita di campionato contro il Monza.

Questo anche perché Djalò è arrivato a Torino dopo un lungo stop dovuto all’operazione al legamento crociato del ginocchio. In vista della prossima stagione, però, non sembra comunque esserci troppo spazio per l’ex Primavera del Milan che ha richieste in patria, con il Porto che lo vorrebbe in prestito e sarebbe disposto anche a pagare il 70% dell’ingaggio percepito alla Juventus (3 milioni di euro netti a stagione). I portoghesi vorrebbero un diritto di riscatto nell’operazione, ma la Juve preferirebbe cederlo soltanto in prestito secco.