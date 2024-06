Milan, ribaltone totale in panchina: l’amore rossonero è durato pochissimo | Ha già trovato un’altra squadra

Ufficializzata una nuova svolta tecnica nel calcio italiano. Si comincia con l’avventura già nelle prossime settimane.

Dopo quasi cinque anni di gestione targata Stefano Pioli il Milan ha cambiato guida tecnica e, nonostante i mugugni della quasi totalità dei tifosi rossoneri, la panchina è stata affidata a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, quindi, dopo l’esperienza di due anni alla Roma, torna nel nostro campionato di Serie A dalla porta principale.

Una decisione che è stata fortemente voluta dalla società e dai dirigenti milanisti che, pochi giorni fa, hanno dato la responsabilità a Zlatan Ibrahimovic di ufficializzare questa scelta, ma soprattutto di spiegarne i motivi, cercando così di spegnere le polemiche che si erano create attorno al nome dell’ormai nuovo allenatore rossonero.

Il nuovo Senior Advisor di RedBird ha specificato che Fonseca è stata una primissima scelta ed ha vinto una sorta di casting che si era venuto a creare con in lizza il nome di altri allenatori. Tra questi, secondo quanto detto da Ibra, non c’era quello di Antonio Conte, invocato a gran voce dai tifosi, ma mai preso in considerazione dalla società di Via Aldo Rossi.

Fonseca, invece, rappresenta un profilo in grado di far crescere i giovani, migliorare le qualità dei calciatori a disposizione, capace di comandare il gioco in tutte le sue fasi, desideroso di mettersi in discussione, senza mai abbandonare le proprie idee di proporre un calcio offensivo e propositivo. Un profilo internazionale, quindi, che rispecchia in toto quelli che sono gli attuali valori del Milan.

Milan, Zlatan primo sponsor di Fonseca

Questo in sunto quanto spiegato da Zlatan Ibrahimovic che con questa mossa si gioca molto anche della sua credibilità di dirigente. I tifosi del Milan lo hanno amato incondizionatamente e lo continuano ad amare e solo la sua figura poteva in qualche modo addolcire la pillola a tanti sostenitori che si aspettavano un nome più importante per la panchina della loro squadra del cuore.

Ora, però, è tempo di calciomercato e la rosa dovrà essere costruita per aiutare il nuovo allenatore rossonero a poter offrire il meglio possibile per quel che sono le sue idee di calcio. La fiducia nei confronti di Fonseca resta ancora molto bassa e in tanti continuano ad essere scettici, ma sarà come sempre il campo a dare un responso definitivo.

Serie C, Abate nuovo allenatore della Ternana

Nel frattempo, l’ormai ex allenatore della Primavera, Ignazio Abate, è diventato ufficialmente un nuovo allenatore della Ternana. Dopo diversi anni con la squadra giovanile del Milan, opportunità arrivata al termine di una carriera ultradecennale con la maglia rossonera da calciatore, l’ex terzino destro milanista ha deciso di cimentarsi in una nuova esperienza.

La sua prima panchina nel mondo professionistico sarà quella della Ternana, quindi, squadra da poco retrocessa dalla Serie B alla Serie C e in cui ultimamente ci sono state diverse scosse dal punto di vista societario. Abate non avrà vita facile, quindi, ma ha comunque entusiasmo e voglia di mostrare tutte le sue doti dopo gli anni passati ad allenare i giovani del Milan.