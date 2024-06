Inzaghi nel baratro: saltato sia Martinez che Bento | Torna a casa il suo ‘peggior nemico’

L’allenatore interista ha chiesto un nuovo portiere alla società, ma probabilmente non potrà contare sui nomi fatti fin qui.

Nelle ultime stagioni l’Inter di Simone Inzaghi ha cambiato molto, ma è riuscita sempre ad aumentare il proprio livello di competitività e soprattutto a raggiungere obiettivi importanti, vincendo trofei a ripetizione e diventando una delle squadre più forti d’Europa.

Dopo l’addio di Antonio Conte nell’estate 2021 sembrava essersi chiuso un ciclo ed invece Inzaghi è stato bravissimo a reagire a critiche e momenti difficili e a conquistare, nell’arco di appena tre stagioni, tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia, uno Scudetto – quello della seconda stella arrivato appena due mesi fa – ed una finale di Champions League.

Oltre ad essere riuscito a trarre il meglio da ogni calciatore avuto a disposizione, Inzaghi è stato capace anche di trovare il ruolo migliore ad alcuni di loro e nello stesso tempo a far crescere esponenzialmente il rendimento di altri. In questi tre anni, inoltre, si è trovato davanti all’esigenza di cambiare altrettanti portieri titolari.

Ha cominciato con Samir Handanovic, capitano e leader dello spogliatoio. Inzaghi ha poi avuto il coraggio di mettere in panchina lo sloveno due stagioni fa e preferirgli André Onana che, grazie alla fiducia del tecnico piacentino, è stato poi ceduto per circa 60 milioni di euro al Manchester United. Una cifra enorme considerato che l’Inter lo aveva acquistato a parametro zero.

Inter, Marotta alla ricerca di un nuovo portiere

Nell’ultima stagione, infine, si è affidato a Yann Sommer che, nonostante i suoi 35 anni, è stato protagonista di una stagione straordinaria in cui è sembrato davvero un muro invalicabile. Dopo tre cambi di portiere titolare in tre anni, quindi, lo svizzero dovrebbe essere confermato anche nella prossima stagione.

A salutare l’Inter, invece, è stato il suo secondo, Emil Audero che dopo un anno in prestito in nerazzurro è tornato alla Sampdoria. Marotta e Ausilio, quindi, stanno cercando con insistenza il vice Sommer, ma in realtà vorrebbero qualcosa in più. Il prossimo portiere nerazzurro, infatti, farà da riserva allo svizzero per i primi mesi, ma poi dovrà essere pronto a diventare il prossimo portiere titolare.

Mercato Inter, Radu può bloccare l’arrivo di Martinez

I dirigenti dell’Inter hanno seguito con attenzione diversi profili. Okoye dell’Udinese, il brasiliano Bento e Josep Martinez del Genoa. Alla fine, però, la scelta sembra essere ricaduta su quest’ultimo che sembra vicinissimo a vestire il nerazzurro. I rossoblù chiedono venti milioni, mentre Marotta non vuole andare oltre i sedici. L’impressione è che la quadra si troverà nei prossimi giorni.

In casa Inter, però, sorge un problema in merito. Dopo il prestito al Bournemouth tornerà alla base il portiere rumeno, Ionut Radu. L’ormai 27enne ha deluso anche in Premier, giocando soltanto due partite, dopo aver fallito anche nelle altre esperienze in prestito a Cremona e nell’Auxerre. Un calvario infinito dopo quell’errore di Bologna che costò lo Scudetto a Simone Inzaghi. Ora, quindi, per i nerazzurri diventa difficile piazzarlo ancora in prestito e questo potrebbe rallentare l’arrivo di un altro portiere.