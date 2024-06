Lotito apre il portafogli: preso l’erede del Panterone Caicedo | Mossa ‘Kansas City’ per tranquillizzare i tifosi

Eccolo il primo colpaccio estivo di Lotito: Baroni ha fatto un pressing incessante per volerlo e il nuovo tecnico è stato accontentato

Work in progress a Formello per restaurare il reparto d’attacco in vista della prossima stagione. La Lazio è sulle tracce di Matias Soulé della Juventus per rinnovare il proprio reparto offensivo sotto la guida del nuovo tecnico Baroni.

Il presidente Lotito sta coordinando di persona le trattative con la Vecchia Signora per portare l’argentino a Roma, ma seppur l’affare sembra per ora complesso.

Il trasferimento è complicato sia per la valutazione alta di circa 25 milioni di euro da parte della Juventus, che per la concorrenza di club come la Roma e il West Ham, interessati al giocatore.

Per questo la dirigenza e in primis il ds Fabiani, stanno cercando di trovare diverse soluzioni che possano soddisfare sia il giocatore che l’agente.

Le questioni Stengs e Isaksen

Buttando un occhio a centrocampo, Stengs del Feyenoord è stato identificato come obiettivo principale dopo l’addio di Luis Alberto, con trattative in corso tra il club e il suo entourage.

D’altra parte, la situazione con Isaksen è meno chiara. Inizialmente considerato nell’affare, i dettagli sulla sua valutazione sono discordanti: alcuni indicano richieste superiori ai 20 milioni da parte del Feyenoord, mentre altri parlano di cifre poco sotto i 15 milioni.

Operazione in chisura

Intanto il club sta finalizzando l’acquisto di Tijjani Noslin, attaccante del Verona, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. L’accordo include anche il cartellino di Jean-Daniel Akpa Akpro. Il classe 1999, è il primo rinforzo in attacco in vista della nuova stagione targata Marco Baroni, che lo ha già allenato e valorizzato nel suo recente periodo al Verona.

L’operazione non va a sostituire, ma solo ad affiancare quella relativa al possibile arrivo in biancoceleste di Cabal, che non ha ancora convinto la dirigenza della Lazio. Nella scorsa stagione, Noslin è sceso in campo 17 volte, mettendo a segno cinque gol e servendo quattro assist.