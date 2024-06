Il nuovo Neymar ha scelto la Serie A | Sarà l’esterno più ambito al fantacalcio: affare UFFICIALE

Arriva ufficialmente un talento che potrà cominciare la sua avventura nel nostro campionato dal prossimo agosto.

Sono tempi difficili, almeno dal punto di vista sportivo e calcistico, quelli che sta vivendo Neymar. Uno dei più grandi calciatori dell’ultimo decennio, in realtà, da qualche anno sembra ormai aver intrapreso una ripida parabola discendente nonostante i suoi appena 32 anni di età.

Tantissimi gli infortuni che lo hanno bloccato in questi anni e che gli hanno impedito di dare il meglio o di prender parte a match importanti e fondamentali per il prosieguo della sua carriera. Nell’estate del 2023, inoltre, dopo aver rotto con tutto l’ambiente, ma soprattutto con i tifosi, c’è stata l’offerta dell’Al-Hilal al Paris Saint Germain.

Per circa 90 milioni di euro, quindi, Neymar è diventato un nuovo calciatore della Saudi Pro League, andando soprattutto a percepire uno stipendio faraonico. Dopo qualche apparizione appena, però, è arrivato il terribile infortunio di metà ottobre scorso. Il responso fu impietoso: rottura del legamento crociato del ginocchio e del menisco.

Un guaio enorme che non lo ha più fatto scendere in campo in questa stagione e gli ha anche impedito di partecipare alla Copa America che sta per cominciare in Uruguay. Il Brasile, quindi, dovrà fare a meno della sua stella e molti suoi fan temono addirittura che per Neymar si possa parlare di carriera a rischio dopo aver visto anche qualche presunta foto con l’asso carioca visibilmente fuori forma.

Mercato, nuovo arrivo in casa Lecce

Neymar, quindi, è uno dei tanti campioni o calciatori di un certo livello che non prenderanno parte ad Euro 2024 o alla Copa America. Un altro di questi, anche perché ancora non sembra aver raggiunto un livello tale da meritarsi la Nazionale, è José Antonio Morente Oliva, più semplicemente Morente.

Esterno sinistro d’attacco spagnolo, Morente è stato appena acquistato dal Lecce che nelle scorse ore lo ha ufficializzato sui suoi canali social e sito web, con tanto di foto di presentazione e firma sul nuovo contratto. Il club salentino lo ha prelevato dall’Elche, seconda divisione spagnola, e gli ha fatto firmare un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per la stagione successiva.

Lecce, ecco chi è il nuovo acquisto

Morente compirà 28 anni il prossimo dicembre e nell’ultimo campionato in Spagna ha collezionato 8 gol e due assisti in 39 presenze ufficiali. Nelle ultime stagioni ha sempre giocato in un tridente, schierato a sinistra perché di piede destro, quindi con la possibilità di accentrarsi ed andare alla conclusione a piede invertito.

Lo spagnolo è alto 1 metro e 84 centimetri e nello scacchiere di Gotti andrà a giocarsi il posto soprattutto con Banda o con Dorgu, sempre che quest’ultimo resti a Lecce viste le tante richieste in Italia e all’estero. Morente, tuttavia, può giocare anche sulla corsia opposta, andando così a colmare il buco lasciato dall’addio dello svedese Almqvist.