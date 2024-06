Tifosi Fiorentina infuriati: Commisso apre il portafogli, ma non per la prima squadra | Investimento EPOCALE

Rocco Commisso ha deciso di investire nella Fiorentina ma il colpo è arrivato non per la prima squadra, i tifosi stanno perdendo la pazienza

La Fiorentina ha aperto un nuovo ciclo dopo il triennio con Vincenzo Italiano in panchina. Il nuovo allenatore è Raffaele Palladino, promosso dopo due ottime stagioni alla guida del Monza, club che si è tolto diverse soddisfazioni all’esordio in Serie A, blindando con largo anticipo la categoria e avvicinandosi addirittura alla zona Europa.

Salto di categoria per il giovane tecnico che avrà il compito di dare continuità alla gestione del suo predecessore che ha raggiunto tre finali, una in Coppa Italia e due in Conference League, senza riuscire a regalare alla piazza un trofeo anche se resta la bontà del percorso fatto e la crescita complessiva dell’organico.

Sarà invece dovere del direttore sportivo Prade individuare i profili funzionali al gioco di Palladino e rinforzare la rosa in vista di una stagione che vedrà i toscani di nuovo impegnati su più fronti, con la necessità, in particolare di ingaggiare un nuovo regista dato il mancato riscatto del brasiliano Arthur e cambiare volti in attacco.

Il reparto offensivo viola è stato poco incisivo nella stagione trascorsa, con Nzola e Beltran che non sono riusciti a raggiungere la doppia cifra e con Andrea Belotti, innesto del mercato di riparazione, che non ha migliorato molto la situazione.

Il rinnovo è ufficiale, la Fiorentina blinda la difesa per altre due stagioni

Dopo la portiera Rachele Baldi in casa Fiorentina femminile arriva un altro rinnovo, sempre fino al 2026. Si tratta di quello della classe ’94 Kaja Erzen.

Difensore della Nazionale Slovena, Kaja veste la maglia viola dal 2022 e ha collezionato oltre cinquanta presenze in campo e difenderà i colori di Firenze per le prossime due stagioni per una squadra che è sempre più competitiva.

Una Fiorentina che pone la giusta attenzione anche alla rosa femminile e alla Primavera

Grande attenzione di Commisso nella creazione di un pianeta Fiorentina a 360 gradi come testimonia la nascita del Viola Park, impianto da fare invidia ai top club europei.

La valorizzazione del settore giovanile è un obiettivo prioritario della dirigenza e resta ancora vivo il sogno di avere uno stadio di proprietà che aumenterebbe gli introiti e il potere d’acquisto dell’ambiziosa società toscana.