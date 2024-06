Ausilio ha trovato il suo Modric: dopo 15 anni finalmente ce l’ha fatta | Ma non prenderà la 10 di Lautaro

Il nuovo termometro della mediana nerazzurra sarà un giovane che ha la visione del gioco di Modric, può crescere molto con Inzaghi

Uno dei rimpianti di Beppe Marotta è di non essere riuscito a portare all’Inter un campione come Luka Modric che chiuderà la carriera al Real Madrid. Il croato sta disputando con la sua Nazionale gli Europei in Germania e ha appena vinto la Champions League con la squadra allenata da Carlo Ancelotti e lo ha fatto da grande protagonista in mezzo al campo dei Blancos.

Mancava un regista che riuscisse a essere il metronomo della mediana ma Simone Inzaghi ha ovviato a questa urgenza con un esperimento e un’intuizione che si è verificata davvero azzeccata, con Hakan Calhanoglu che dalla trequarti è stato indietreggiato, migliorando le sue prestazioni.

I nerazzurri vorrebbero però preservarsi investendo su un giocatore che possa rappresentare il futuro e continuare a far circolare la palla con velocità e destrezza e Marotta si è mosso in anticipo in tal senso.

La rosa sarà ampliata in questa campagna acquisti ma è da sottolineare che l’organico avuto a disposizione da Inzaghi la passata stagione aveva seconde linee che non avevano niente da invidiare con i titolari.

Asllani da mezzala può seguire le orme di Modric, Inzaghi vuole puntare su di lui

Tra queste vi è Asllani che sta guidando insieme a Ramadani la mediana dell’Albania nel girone dell’Italia agli Europei e che potrebbe trovare più spazio nei prossimi mesi nel competitivo centrocampo interista.

Il talentino ha lasciato intravedere doti importanti, una visione del gioco non comune e anche una certa propensione ad inserirsi negli spazi, giocando da mezzala. Inzaghi sa di poterlo valorizzare e trasformare così un diamante ancora grezzo in un giocatore di caratura internazionale.

Frattesi è un altro patrimonio da custodire per l’Inter, vuole e si merita più spazio

Chiede maggiore utilizzo dal primo minuto anche Davide Frattesi che l’Inter vuole tutelare dopo l’importante contributo fornito da subentrante anche in fase realizzativa. L’approdo in un top club è avvenuto nel migliore dei modi e la nuova stagione può essere quella della consacrazione per lui.

L’azzurro è titolare in questo inizio di Europeo e sa di non avere niente da invidiare con i titolari interisti, tanto che Marotta ha intenzione di cederlo solo di fronte a un’offerta di almeno 45 milioni.