Douglas Luiz? Saltato per prendere lui | Thiago Motta convince Giuntoli: il centrocampo bianconero è in piedi sicuri

La Juventus dice addio a Douglas Luiz, ma il centrocampo bianconero è comunque in ottime mani. Thiago Motta ha convinto Giuntoli a prenderlo.

Mentre l’attenzione di tifosi e appassionati continua a restare incollata ai match della fase a gironi di Euro 2024, molte società stanno già muovendosi con grande meticolosità in vista della stagione 2024-2025 che, per quanto riguarda il campionato di Serie A, scatterà ufficialmente il prossimo 17 agosto.

Una stagione, quella che verrà, per la quale ha iniziato ovviamente a prepararsi anche la Juventus del presidente, Gianluca Ferrero, la quale, a secco di scudetti dall’annata 2019-2020, ha già messo in cima alla lista dei propri obiettivi quello di tornare sul tetto d’Italia a distanza di quasi cinque anni dall’ultimo titolo vinto.

Un titolo, quello di campione d’Italia, che, accarezzato quest’anno fino a metà gennaio, è finito tra le mani dell’Inter di Simone Inzaghi, capace di distanziare i bianconeri di ben 23 lunghezze dopo la breve, effimera contesa di inizio inverno.

Le premesse per tornare a vincere lo scudetto, ad ogni modo, sono ovviamente buone, spetterà però al campo emanare il suo verdetto sul lavoro del neo tecnico juventino, Thiago Motta al quale, dopo l’addio di Massimiliano Allegri, spetterà l’intrigante quanto arduo compito di riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano, e perché no, europeo.

Juventus, Douglas Luiz potrebbe saltare: McKennie blocca l’affare con l’Aston Villa

Seguito ormai da diverse settimane e dato da molti in arrivo a Torino, Douglas Luiz potrebbe invece non legarsi alla Juventus del neo allenatore, Thiago Motta, per la prossima stagione. Uno stop, quello allo scambio che potrebbe portare il centrocampista brasiliano in bianconero, causato da Weston McKennie, il quale avrebbe dichiarato di essere sì ben disposto ad accettare il trasferimento in Inghilterra a patto però che l’Aston Villa gli garantisca un ingaggio da almeno quattro milioni di euro a stagione.

Una richiesta d’ingaggio, quella avanzata dal giocatore statunitense, considerata naturalmente esorbitante dal direttore sportivo dei Villans, Monchi il quale, dal canto suo, avrebbe già dato un ultimatum alla Vecchia Signora facendole capire di non voler andare oltre i patti precedentemente stipulati. Cosa accadrà quindi prossimamente non ci è ancora dato saperlo, lo scopriremo solo col passare dei giorni.

Juventus, Rabiot tra addio e ipotesi rinnovo: Thiago Motta spera nella permanenza del francese

Attualmente impegnato a Euro 2024 con la sua Francia, con la quale ha disputato 71 minuti nella prima sfida del gruppo D contro l’Austria, Adrien Rabiot ha parlato molto bene in conferenza stampa dell’arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus.

Un tecnico, l’italo-brasiliano, che il centrocampista francese ha affermato di conoscere molto bene avendo diviso con lui lo spogliatoio ai tempi del Paris Saint Germain tra il 2013 e il 2018. Un rapporto, quello tra i due ex pilastri del centrocampo parigino, che, sebbene persosi nel tempo in seguito all’addio di entrambi alla capitale francese, potrebbe presto rinsaldarsi alla Juve la quale, vista la volontà del suo nuovo allenatore di avere in rosa il classe ’95, potrebbe presto proporre a quest’ultimo il rinnovo del contratto che, come molti sicuramente ricorderanno, scadrà il prossimo 30 giugno.