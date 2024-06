Ciao Carlo, puoi aiutare un vecchio amico? | Conte chiama Ancelotti: chiesto un favore ENORME

Il nuovo tecnico del Napoli ha chiamato il suo collega connazionale del Real per sbloccare una trattativa, ora in dirittura d’arrivo.

La scuola degli allenatori italiani resta con ogni probabilità, forse al momento insieme a quella tedesca, la migliore che ci sia in circolazione. Non è un caso che nell’Europeo in corso di svolgimento in Germania, infatti, oltre al ct. della nostra Nazionale, Luciano Spalletti, ci siano tanti altri tecnici nostrani che allenano le altre rappresentative.

Da Montella che allena la Turchia a Rossi sulla panchina della Nazionale ungherese, fino ad arrivare a Tedesco su quella del Belgio ed infine a Francesco Calzona su quella dello Slovacchia. Proprio quest’ultimo è stato l’ultimo tecnico del Napoli, nella stagione disastrosa appena conclusa, prima di lasciare il testimone ad Antonio Conte.

Il tecnico leccese, forse insieme a Carlo Ancelotti, ovviamente un gradino sopra almeno per la straordinaria carriera e i tanti titoli vinti fin qui, può essere considerato il miglior allenatore italiano in questo momento tra quelli ancora in attività.

Entrambi hanno allenato Chelsea e Juventus, con Carletto che è stato anche allenatore di Conte nelle sue due stagioni a Torino, le ultime prima di cominciare a trionfare, prima sulla panchina del Milan, ma poi anche in tutti gli altri top campionati europei e soprattutto con il Real Madrid.

Napoli, ADL pensa a rinforzare la difesa

Ora, però, alla lista delle squadre allenate da entrambi, si aggiunge anche il Napoli. Antonio Conte vuole riportare in alto la squadra partenopea, ma per farlo ha bisogno di un aiuto concreto sul mercato. De Laurentiis ha intenzione di accontentarlo e, in attesa di definire le questioni relative ad Osimhen e Kvaratskhelia, pensa prima di tutto a rinforzare la difesa.

Quello arretrato è sicuramente il reparto che più ha sofferto nell’ultima stagione e che ha visto in Natan, Juan Jesus e Ostigard calciatori non all’altezza. L’unico difensore dell’attuale rosa su cui Conte potrà fare affidamento è Rrahmani. Va da sé, quindi, che la difesa azzurra ha bisogno di un profondo rinnovamento.

Mercato, il Napoli vicino a Marin del Real

Ed è proprio per questo motivo, oltre che per accontentare il nuovo allenatore che parte e fonda le sue squadre sempre su una difesa a tre, che saranno almeno tre i nuovi acquisti nel ruolo da parte del club partenopeo. Si continua ad insistere per Alessandro Buongiorno, il vero obiettivo di mercato in quella zona del campo, mentre sembrano ad un passo lo svincolato Mario Hermoso e Rafa Marin.

Quest’ultimo è un centrale classe 2002 molto interessante. Di proprietà del Real Madrid, Marin nell’ultima stagione ha giocato molto bene con la maglia dell’Alaves. Visto il poco spazio che troverebbe nel club Campione d’Europa, sembra ormai convinto a ripartire in prestito già dal prossimo luglio. Lo spagnolo arriverà al Napoli in prestito secco con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, ma con i blancos che si riservano un diritto di recompera fissato a 26 milioni.