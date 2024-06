CLAMOROSO: Ranieri torna in panchina per un’ultima volta? | Arriva la risposta definitiva: la scelta nostalgica

Claudio Ranieri potrebbe tornare ad allenare dopo l’addio annunciato un mese fa a Cagliari, arriva la risposta da parte del tecnico romano

La sua carriera in panchina è iniziata e terminata in Sardegna a Cagliari, con l’ultima impresa compiuta solo un mese fa con la salvezza raggiunta con i sardi che sembrava molto complicata al termine del girone d’andata. Un ruolino di marcia importante nelle ultime dieci partite ha permesso ai rossoblù di mantenere la categoria, con la squadra che si è compattata intorno al proprio mister che era in procinto di dare le sue dimissioni.

Un grande uomo prima che un ottimo tecnico, Claudio Ranieri ha allenato anche grandi club in Italia e in Europa, dalla Liga alla Ligue 1 fino alla Premier League, entrando nel cuore di tutte le tifoserie.

Impareggiabile per lui, tifoso e cittadino della Capitale, la doppia parentesi alla guida della Roma, la prima della quale lo ha visto sfiorare la vittoria del campionato in un testa a testa in cui ha avuto la meglio l’Inter di Mourinho.

Ma l’ultima avventura ha lasciato qualcosa di speciale nel cuore di Claudio che ha riportato in A il Cagliari nei minuti di recupero della finale play-off della scorsa annata e ha conquistato la permanenza nella massima categoria dopo una bella rimonta.

Ranieri ha detto la parola fine alla propria carriera, il Leicester ha trovato un nuovo mister

Ranieri sarebbe potuto tornare dove è diventato leggenda, cioè al Leicester e invece non sarà così perché il club ha annunciato come successore di Enzo Maresca, approdato sulla panchina del Chelsea, Steve Cooper.

L’ex allenatore del Nottingham Forest e dello Swansea City, 44 anni, ha concordato un contratto triennale e arriva al King Power Stadium mentre il club continua i preparativi per il ritorno nella massima serie, dopo la promozione della scorsa stagione.

Ranieri ha lasciato un ricordo indelebile in Inghilterra, adesso il Leicester deve farcela senza lui

Ranieri ha vinto una storica Premier League con le Foxes, con un Vardy inarrestabile in attacco che è sceso in Championship per restare affianco del suo amato club e riportarlo in Premier dopo un anno di purgatorio.

Problemi societari stanno attanagliando il Leicester che rischia di partire con una penalizzazione che complicherebbe l’obiettivo prefissato, quello di una salvezza tranquilla. Il mercato potrebbe aiutare il nuovo tecnico nel raggiungere questo traguardo.