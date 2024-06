Il nuovo Pogba ha scelto il Milan: colpo da 26 milioni di euro | Lunghi tentacoli e piedi alla Andrea Pirlo

Il nuovo centrocampista del Milan ricorda sia Paul Pogba che Pirlo, colpo dei rossoneri per circa 25 milioni, soddisfatti i tifosi e mister Fonseca

Non sarà rivoluzione come la scorsa estate ma il calciomercato del Milan vedrà comunque diversi nuovi giocatori vestire la maglia rossonera. Il primo cambio è in panchina con Pioli che è stato sostituito da Paulo Fonseca che torna ad allenare in Serie A dopo un quinto e un settimo posto ottenuto con la Roma e la recente parentesi in Francia alla guida del Lille.

Sarà un calcio propositivo quello offerto dal tecnico portoghese che punta a valorizzare il settore giovanile che potrà crescere anche grazie all’ufficiale creazione della squadra under 23 che prenderà parte al prossimo campionato di Lega Pro.

Le prerogativa della dirigenza rossonera consistono nell’individuare una nuova punta centrale, un numero 9 che possa garantire la doppia cifra, far salire la squadra quando è schiacciata in difesa e saper dialogare con i compagni.

Il reparto arretrato andrà puntellato con degli aggiustamenti e nuovi innesti, sia sulle fasce che davanti a Mike Maignan, in quanto reduce da un’annata in cui ha subito troppe reti e in cui gli schemi sono spesso saltati.

Quasi fatta per il mediano del Monaco, primo colpo in cassaforte per il Milan

A centrocampo è molto vicino il colpo Youssouf Fofana del Monaco. Il Diavolo può chiudere per circa 25 milioni di euro e rinforzare così la mediana con un giocatore che ha caratteristiche fisiche che ricordano Paul Pogba e un ottimo piede, tanto da essere stato convocato da Didier Deschamps per l’Europeo con la sua Francia.

Più defilato e come nome opzionale citiamo Mats Wieffer del Feyenoord che ha un costo del cartellino simile ma rappresenta una seconda scelta per gli uomini mercato Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic.

Cosa può portare un profilo come Fofana in mezzo al campo del Milan

Fofana può portare dinamismo e fisicità in mezzo al campo del Milan, chiamato a colmare il gap con i cugini dell’Inter e a migliorare il proprio rendimento europeo, andando oltre al girone eliminatorio in Champions League.

Una mediana di qualità con Bennacer e Loftus-Cheek ma che è sembrata fragile di fronte ad avversari rocciosi che tendevano a difendersi e a ripartire in contropiede, strategia di molte squadre del nostro campionato quando affrontano il Milan.